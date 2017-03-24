В Кремле назвали провокацией призывы выйти на шествие "против коррупции"

В Кремле считают провокацией призывы к выходу на шествие «против коррупции» по Тверской улице 26 марта, которое организует оппозиционер Алексей Навальный, зявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что ряд лиц призывают к тому, чтобы выходить на улицы. Это не законно. Это незаконные призывы, и это фактически не что иное, как провокация", - цитирует Пескова Интерфакс.

При этом он отметил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг согласования данной акции. "Безусловно, мы, конечно, наблюдаем за этим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента.

"Мы отмечаем заблаговременную работу, которую проводят московские власти и московские органы правопорядка, которые заблаговременно информируют граждан относительно того, что какие-либо акции, о которых упоминалось, будут идти в нарушение закона, потому что они не были согласованы", - добавил Песков.

Ранее на сайте столичной полиции появилось предостережение от участия в акции Навального 26 марта.

"ГУ МВД России по г. Москве убедительно просит вас воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 26 марта 2017 года на Тверской улице. С учетом транспортной обстановки в центре города и вероятного присутствия там большого числа граждан организаторам мероприятия были предложены альтернативные места для его проведения. Несмотря на это, инициаторы продолжают призывать к участию в акции… Вместе с тем, московская полиция и городские власти официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка. В этом случае ваша личная безопасность может оказаться под угрозой. Напоминаем, что ответственность за безопасность граждан в том числе возлагается законом и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены", - говорится в сообщении.

Ранее организаторы антикоррупционной акции «Он вам не Димон» сообщили, что намерены провести мероприятие на Тверской улице в соответствии с изначальной заявкой, так как считают, что им в установленные сроки не были предложены альтернативные площадки.