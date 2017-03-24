Девяностолетний ветеран отсудил у "Сочиводоканала" 44 тысячи рублей, снятых автоплатежом

90-летнему ветерану Великой Отечественной войны Геннадию Куку вернули 44 тысячи рублей, ошибочно снятых с его счета в "Сбербанке" в пользу ООО "Сочиводоканал", но еще 56 тысяч пропали, судя по всему, бесследно, сообщает "Кавказский узел".

43 891 рубля 7 копеек были списаны по судебному приказу в пользу ООО "Сочиводоканал", хотя сам ветеран утверждает, что не является абонентом организации и никаких долгов перед поставщиком услуг ЖКХ никогда не имел. Судья объяснила Куку, что он может обжаловать решение суда, если не согласен с ним.

После публикации 22 марта материала в издании ветерану позвонили из суда и предложили подъехать на личный прием мировой судьи Екатерины Калустовой, чтобы решить вопрос о возврате его средств.

"Мы помогли ему написать заявление о возврате денежных средств. Отмену судебного приказа мы сами направили в ООО "Водоканал" с требованием перечислить деньги ветерану на его счет обратно", - рассказала помощник мировой судьи судебного участка N92 Наталья Пучкова.

Оказалось, что решение о возврате средств было вынесено еще 13 февраля, но почему ветерана не могли уведомить об этом раньше - неизвестно.

В "Сочиводоканале" утверждают, что, хотя уже более трех лет компания не обслуживает поселок Красная Поляна, где проживает Геннадий Кук, он является должником и долг первоначально был взыскан законно. Однако сам ветеран пояснил, что у него и его соседей нет ни водопровода, ни канализации, поэтому деньги взимать не за что.

При этом 56 тысяч, пропавшие со счета Кука еще в 2015 году, ему так и не вернули. "Сбербанк" установил, что деньги сняли неизвестные лица, полиция возбудила уголовное дело, но банк не предоставил никакой информации о движении пропавших средств. Как рассказал начальник отдела криминальной полиции в Сочи Яков Ксандинов, сейчас по указанию прокурора в третий раз проводится дополнительная проверка.

Пропавшие деньги ветеран копил на похороны.

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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 апреля 2017 года на 1,5%, соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Утвердить коэффициент индексации социальных пенсий с апреля 2017 года в размере 1,015. Пенсионному фонду РФ проинформировать свои территориальные органы о размере коэффициента, утвержденного настоящим постановлением", — сказано в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.

Таким образом, размер социальных пенсий увеличится на 129 руб. и составит 8774 руб.

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