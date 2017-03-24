Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Генпрокурора Чайку на Урале встретили актом самосожжения в прокуратуре

Опубликовано 24.03.2017 в разделе комментариев 0

Генпрокурора Чайку на Урале встретили актом самосожжения в прокуратуре

В городе Первоуральск Свердловской области местный житель совершил акт самосожжения в здании городской прокуратуры. В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

"Сегодня, 24 марта 2017 года, около 14 час. 30 мин. в прокуратуру г. Первоуральска обратился мужчина. Помощник прокурора города пригласила его пройти в кабинет для личного приема. Мужчина в кабинете сотрудника прокуратуры начал обливать сены и пол жидкостью из канистры, предположительно бензином, при этом не высказывал никаких претензий к работе органов прокуратуры. Произошло возгорание. Впоследствии в ходе пожара он погиб, при тушении обнаружен его труп. Личность мужчина в настоящее время не установлена", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Отмечается, что в результате пожара полностью выгорел один из служебный кабинет, еще несколько помещений пострадали. Сотрудники прокуратуры были эвакуированы. "В настоящее время устанавливается, пострадал ли кто-либо из сотрудников органов прокуратуры", - уточняется в сообщении.

Примечательно, что инцидент в городской прокуратуре совпал с визитом в Екатеринбург генерального прокурора Юрия Чайки.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления предпочтительна для России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Народное Ополчение Болгарии строит забор на границе с Турцией
Народное Ополчение Болгарии строит забор на границ...
23.03.2017
Газ в обмен на поцелуи
Газ в обмен на поцелуи
24.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Генпрокурора Чайку на Урале встретили актом самосожжения в прокуратуре (0)
В Кремле назвали провокацией призывы выйти на шествие "против коррупции" (5)
Девяностолетний ветеран отсудил у "Сочиводоканала" 44 тысячи рублей, снятых автоплатежом (0)
Сибирский трэш: пьяная жительница Красноярска родила прямо на улице (3)
ЦБ снизил ключевую ставку до 9,75% годовых (0)
Минтруд РФ сообщил об увеличении страховой пенсии на 52 рубля (1)
Бывший председатель Контрольно-счетной палаты Коми получил условный срок за взятки в особо крупном размере (2)
Тариф "Платона" подорожает на 25% (5)
Сразу шесть бойцов Росгвардии погибли в Чечне (18)
Экс-депутата Вороненкова застрелил 28-летний Павел Паршов (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Инициатива Рашкина это ещё не инициатива всей КПРФ
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Интересно, а когда это закончилась война в Чечне?
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Абсолютно блистательный ход
Максим Калашников Максим Калашников: Об "искусственном солнце" в Германии
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss