Генпрокурора Чайку на Урале встретили актом самосожжения в прокуратуре

В городе Первоуральск Свердловской области местный житель совершил акт самосожжения в здании городской прокуратуры. В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

"Сегодня, 24 марта 2017 года, около 14 час. 30 мин. в прокуратуру г. Первоуральска обратился мужчина. Помощник прокурора города пригласила его пройти в кабинет для личного приема. Мужчина в кабинете сотрудника прокуратуры начал обливать сены и пол жидкостью из канистры, предположительно бензином, при этом не высказывал никаких претензий к работе органов прокуратуры. Произошло возгорание. Впоследствии в ходе пожара он погиб, при тушении обнаружен его труп. Личность мужчина в настоящее время не установлена", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Отмечается, что в результате пожара полностью выгорел один из служебный кабинет, еще несколько помещений пострадали. Сотрудники прокуратуры были эвакуированы. "В настоящее время устанавливается, пострадал ли кто-либо из сотрудников органов прокуратуры", - уточняется в сообщении.

Примечательно, что инцидент в городской прокуратуре совпал с визитом в Екатеринбург генерального прокурора Юрия Чайки.