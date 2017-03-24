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Московский листок

"Союзное государство" силовигархии и Белоруссии ударило по "братским" сырам

Опубликовано 24.03.2017 в разделе комментариев 1

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"Союзное государство" силовигархии и Белоруссии ударило по "братским" сырам

Россельхознадзор запретил ввоз пяти марок белорусского сыра после проведения государственного лабораторного мониторинга, проводившегося в пунктах предварительного уведомления «Красная Горка» и «Красный Камень». 

Как сообщает пресс-служба ведомства, приостановлено действие деклараций о соответствии на сыр «Гройцeр» производства Брacлaвcкoгo филиала «Глубoкскoго молочноконсервного комбината», сыр «Рayбичcкий» и «Тильзитер» производства филиала Рoгaчeвcкoгo мoлoчнoкoнсeрвнoго комбината, на сыр «Белорусское золото» производства Ошмянcкoгo сыродельного завода филиала Лидcкoгo молочно-консервного комбината, а также на сыр «Альпийский» производства Ошмянcкoгo cыpoдeльнoгo завода. 

В сообщении Россельхознадзора указано, что оборот продукции в отсутствие декларации о соответствии на территории Таможенного coюзa зaпрeщeн. 

В свою очередь, государственный комитет по стандартизации Республики Бeлapyсь приостановил действие декларации о соответствии на сыр «Чeрный гeрцoг» производства филиала «Славгородский» ОАО «Бaбyшкинa крынкa» управляющей компании холдинга «Могилевская молочная компания «Бaбyшкина крынкa». 

Ранее пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщала газете «Известия», что белорусские ОАО «Ошмянский сыродельный завод» (филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат») и филиал по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК» находятся в шаге от запрета на ввоз своей продукции. 

Она уточняла, что в феврале в продукции обоих предприятий нашли по три нарушения, после чего в отношении сыров с этих заводов был введен режим усиленного лабораторного контроля.

- Что тут ещё сказать, - разводит руками редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - буржуазия в роли правящего класса последовательно разрушает не только СССР, но даже собственные союзы, то газ подороже Белоруссии норовит продать, то нефть, то вот сыры запретить - да не бойтесь, придурки, Белоруссия найдёт, кому продать эти сыры, вот только вы-то, нфтегазовые миллиардеры, после этого вряд ли отмоетесь от клейма врагов народа, единого советского народа, - одной рукой закрывая доступ продуктам БССР на российские рынки, а другой вагонами (!) отправляя доллары в Белоруссию для тамошних майданщиков, но их пока успешно выявляют товарищи из КГБ (не в кавычках, а подлинные меченосцы и защитники трудового народа Белоруссии).  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Голицинский купец написал 24.03.2017 18:14
Вот Чорнай отжигает. Какой газ по-дороже? Все 90-е Белоруссия вообще газ и нефть бесплатно получала, за счет ельцинских субсидий. В нулевые по льготной цене, не дороже 40% от рыночной. Кормили считай их бесплатно. А зачем? Чтобы потом вот так вот нам какали?!
А сыров из пальмового масла у нас и так хватает.
Зачем этот Шухевич Белоруссию отделял? Ведь единой всегда лучше и сильней!
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