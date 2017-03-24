Видео убийства экс-депутата Дениса Вороненкова попало в сеть

В интернете появилась видеозапись на которой запечатлен момент убийства в центре Киева депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Ее опубликовало издание "РБК-Украина", которое получило его у источников в следственных органах.

На видео видно, как киллер некоторое время следует за экс-депутатом и его телохранителем. Поравнявшись с ними убийца, по всей видимости, окликнул свою жертву и произвел несколько выстелив в упор. После этого телохранитель бывшего депутата, уже лежа, выпускает несколько пуль в сторону убийцы.

Напомним, экс депутат оф КПРФ Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Его охранник получил ранение, но и сам тяжело ранил убийцу. Преступник умер в больнице во время операции.

По данным украинских правоохранителей, в Вороненкова стрелял 28-летний Павел Паршов. "Убийство Дениса Вороненков было совершено гражданином Украины Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь, агентом российских спецслужб. За свою жизнь Павел Паршов никогда официально не выезжал за границу Украины. Но в феврале 2015 года он пересёк границу Украины пройдя пешком через один из КПП на границе с Беларусью. В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошёл курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной ещё во времена сталинского НКВД", - написал в своем Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.