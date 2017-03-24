В Волгограде бритоголовые и казаки пытались побить Навального

В Волгограде группа неизвестных бритоголовых молодых людей, а также казаки пытались побить главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального во время открытия его предвыборного штаба на улице Мира, дом 6.

Как передает портал LIFE, местные жители, собравшиеся у штаба Навального потребовали, чтобы оппозиционер вышел к ним и извинился за действия его сторонников, которые разместили в соцсети изображение памятника «Родина-мать» с измазанными «зеленкой» лицом и ладонью. Как только Навальный вышел на порог, его обступила группа бритоголовых молодых людей, а также казаки, которые устроили потасовку. Инцидент был урегулирован только после вмешательства полиции.

Отметим, что намеченные на 26 марта антикоррупционные митинги Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального согласовали в 24 городах из 100 заявленных. Как сообщает РБК, согласнованные акции пройдут в Воронеже, Иркутске, Казани, где суд удовлетворил иск местных организаторов, Перми, Тюмени, Уфе, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Новокузнецке, Омске, Магниторске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Чите, Ярославле и Гатчине. Митинги также согласованы в Волжском, Кирове и Томске.

Столичные власти отказались согласовывать акцию, а прокуратура и МВД Москвы уже предупредили ее организаторов и участников о недопустимости нарушений закона.

Между тем, сами организаторы считают акцию вполне законной. По словам Навального, власти не предоставили ему альтернативную площадку для проведения митинга. «А Конституционный Суд России прямо говорит нам: если альтернативного места не предлагают, то можете приходить на основное место. Считается, что это автоматическое согласование», - заявил оппозиционер.