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Московский листок

В Волгограде бритоголовые и казаки пытались побить Навального

Опубликовано 24.03.2017 в разделе комментариев 9

В Волгограде группа неизвестных бритоголовых молодых людей, а также казаки пытались побить главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального во время открытия его предвыборного штаба на улице Мира, дом 6.

Как передает портал LIFE, местные жители, собравшиеся у штаба Навального потребовали, чтобы оппозиционер вышел к ним и извинился за действия его сторонников, которые разместили в соцсети изображение памятника «Родина-мать» с измазанными «зеленкой» лицом и ладонью. Как только Навальный вышел на порог, его обступила группа бритоголовых молодых людей, а также казаки, которые устроили потасовку. Инцидент был урегулирован только после вмешательства полиции.

Отметим, что намеченные на 26 марта антикоррупционные митинги Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального согласовали в 24 городах из 100 заявленных. Как сообщает РБК, согласнованные акции пройдут в Воронеже, Иркутске, Казани, где суд удовлетворил иск местных организаторов, Перми, Тюмени, Уфе, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Новокузнецке, Омске, Магниторске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Чите, Ярославле и Гатчине. Митинги также согласованы в Волжском, Кирове и Томске.

Столичные власти отказались согласовывать акцию, а прокуратура и МВД Москвы уже предупредили ее организаторов и участников о недопустимости нарушений закона.

Между тем, сами организаторы считают акцию вполне законной. По словам Навального, власти не предоставили ему альтернативную площадку для проведения митинга. «А Конституционный Суд России прямо говорит нам: если альтернативного места не предлагают, то можете приходить на основное место. Считается, что это автоматическое согласование», - заявил оппозиционер.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
интересно читать написал 24.03.2017 21:35
.....комментарии, как некоторые переобулись на ходу,навального вдруг заценили. День одно говорят, день - другое. Проституция в каждом на клеточном уровне.
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Вот такие волгоградские казаки
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 24.03.2017 21:33
"коллектив &#171;Дома Дружбы Народов&#187; (они так и представлялись!), официальной привластной организации &#8212; группу кавказцев во главе с Казбеком"
Власть полностью утратила всякую видимость законности своих действий!Они понимают,что если провести даже не честные,а относительно честные выборы,они проиграют!И чем дальше,тем это становится очевиднее.Отсюда оголтелая кампания против Навального,поголовный запрет митингов и пикетов против Димона,небывалое запугивание народа всеми властными структурами-от Пескова до последнего мента.Во властных структурах паника,ужас и предчувствие близкого конца.Они уже не могут найти русских,даже за деньги, для своих преступных провокаций,вот и приходится привлекать "пехотинцев Путина" с Кавказа.
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(без названия)
Тирпитц написал 24.03.2017 21:23
Навальный смелый парень. Вызывает уважение. Молодчина.
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постановка явная,
то он морду себе зеленкой мажет, написал 24.03.2017 21:20
то этот балаган устраивает.
Пиарится Леха.
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(без названия)
фантомас написал 24.03.2017 21:13
Ну, начало положено. Вот уже и мордобитие. Но причина не Навальный, а местные титушки.
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Re: соглашусь, несмотря на то, что лично мне навальный не сильно симпатичен
Димон написал 24.03.2017 20:58
пожалуй сейчас он единственный, кто хоть как-то может противостоять воровской власти. Я б за него проголосовал
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Вот ничуть не раздражает он меня сейчас!
ktc написал 24.03.2017 20:55
Очень грамотно действует Навальный, что не может не вызывать уважения. Да и людей разных политических взглядов умеет привлекать. Думаю активная молодежь за ним потянется. Но хоть кто - то в России активен по - настоящему, что на пользу не только ему, но и всем, кого достала нынешняя обдолбанная власть
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навальный начинает вызывать уважение
случайнозашел написал 24.03.2017 20:37
в отличии от зюгановского кпрф с жуликами-миллиардерами и предателями типа вороненкова
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(без названия)
наблюдательный написал 24.03.2017 20:32
А еще там были бородатые люди с очень характерным акцентом,вот они и играли главную роль.
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