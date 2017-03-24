Нацгвардеец-киллер отслужил по контракту и находился в розыске

Киллер экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова поступил на службу в Национальную гвардию Украины в 2015 году, а в 2016-м был уволен из рядов НГУ за невыполнение условий контракта. Об этом в пятницу рассказал пресс-секретарь командующего Нацгвардией Вадим Голуб.

Он подтвердил, что у 28-летнего Павла Паршова, который скончался в госпитале, при себе было найдено удостоверение участника боевых действий, выданное в 2016 году Нацгвардией Украины.

Как рассказал Голуб, Павел Александрович Паршов родился 28 июля 1988 года в Севастополе, а в последнее время проживал в Днепропетровске. В ряды НГУ, а именно в батальон "Донбасс", молодой человек был призван 25 августа 2015. На тот момент командиром батальона "Донбасс" был подполковник Анатолий Виногродский. "По информации относительно нахождения его в розыске проводится служебная проверка. Солдат Паршов был уволен из рядов НГУ в 2016 году за невыполнение условий контракта", - подчеркнул официальный представитель Нацгвардии Украины.

24 марта украинские СМИ назвали имя убийцы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, застреленного накануне в центре Киева. По информации журналистов, 28-летний Павел Паршов находился в розыске и состоял при этом в рядах Национальной гвардии Украины.

Украинский сайт "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники сообщил, что на официальном сайте МВД Украины в списке разыскиваемых есть данные человека с такими же именем и фамилией. Журналисты опубликовали скриншот профайла Павла Паршова с сайта министерства. Согласно ему, Паршов родился в 1988 году в Днепропетровске. Он указан на сайте МВД как разыскиваемый и обвиняемый по статьям 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

Днем в пятницу советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что убийцу Вороненкова звали Павлом Паршовым. "Убийство Дениса Вороненкова было совершено гражданином Украины Паршовым Павлом Александровичем 1988 года рождения, уроженцем города Севастополя, агентом российских спецслужб", - сообщил нардеп. По его словам, в связи с этой информацией "жесткому пересмотру подвергнутся критерии проверки при приеме в ВСУ, Нацгвардию и другие силовые структуры Украины на предмет возможной причастности к работе на спецслужбы РФ.

Напомним, параллельно правоохранительные органы Украины ведут поиск второго подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявил вчера советник главы украинского МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства", - сказал он.

При этом он отметил, что вся информация по расследованию убийства Вороненкова является секретной, чтобы второй участник убийства не был ликвидирован.

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