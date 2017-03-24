Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Папуасы разбушевались, лишая нищих соплеменников и без того убогой инфраструктуры

Опубликовано 24.03.2017 в разделе комментариев 2

протест новая гвинея погромы
Папуасы разбушевались, лишая нищих соплеменников и без того убогой инфраструктуры

Волна беспорядков в четверг, 23 марта, прокатилась по улицам города Порт-Морсби, столицы Папуа - Новой Гвинеи. Участники погромов без каких-либо видимых причин дотла сожгли несколько зданий, нанесли огромный ущерб местной инфраструктуре, навредив и без того бедствующим местным жителям, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на AAP. При этом до сих пор не ясно, что именно спровоцировало беспорядки в столице этой бывшей колонии Великобритании, ныне входящей в Содружество Наций.

Наибольший ущерб был нанесен району Бороко, расположенному на окраине столицы. Часть погромщиков были вооружены, на улицах звучали выстрелы. Однако нет никаких официальных сообщений о пострадавших. Участники погромов буквально сровняли с землей местный рынок, супермаркет, медицинский центр, зубную клинику и другие строения. "Это были рабочие места для многих местных жителей. И эта работа была единственным источником дохода для целых семей. Теперь все пропало", - рассказал полковник Кэлвин Алли, глава местного филиала "Армии спасения", международной христианской организации, оказывающей помощь нуждающимся.

Алли отметил, что произошедшее - настоящее преступление против людей, которые каждый день вынуждены сталкиваться с бедностью и голодом. "Сейчас, когда беспорядки миновали, мы испытываем чувство опустошенности из-за того, насколько беспричинным было это разрушение. От этих уничтоженных построек зависела жизнь людей", - сказал полковник.

По его словам, участники беспорядков не только громили все, что попадалось у них на пути, но и занимались мародерством, оставляя ни с чем жителей и предпринимателей. "Квартал, в котором сконцентрирован почти весь местный бизнес, оказался разрушен взбесившейся толпой и пожарами", - констатировал собеседник агентства.

Полковник также рассказал, что улицы в ходе беспорядков заполнились едким дымом, из-за которого несколько сотрудников "Армии спасения" были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Алли подчеркнул, что теперь, когда беспорядки миновали, организация приложит все усилия, чтобы помочь местным жителям восстановить необходимую для жизни инфраструктуру.

Отметим, что Порт-Морсби регулярно оказывается "на дне" рейтингов городов, пригодных для проживания людей. Это обусловлено не только географическим положением Папуа - Новой Гвинеи, но и повальной коррумпированностью местных чиновников. По данным Всемирного банка, около 70% населения этой страны живет в нищете.

В прошлом году студенты, уставшие от продажной власти, устроили демонстрацию в Порт-Морсби. Активисты потребовали отставки премьера страны Питера Онила, подозреваемого в коррупции. Мирная акция протеста закончилась тем, что полиция открыла огонь по ее участникам. В результате до пяти человек погибли, несколько десятков получили ранения.

Отметим: в странах Третьего мира, то есть именно там, где большая часть жителей - пролетарии, всё чаще происходят стихийные восстания, не руководимые какой-либо политической силой, будь то партия или даже вооружённая группировка, претендующая на власть. То, что в Европе, России и США является лишь экономическим кризисом, в Третьем мире - перманентный кризис "политического детского сада", в котором только в борьбе проходят все те ступени борьбы идеологий, что век назад были пройдены в Европе (без особого для неё успеха, впрочем). И здесь-то наблюдается чаще даже не экспорт революции (как в Анголе, например), а скорее экспорт "демократического консерватизма!.

Так, в конце января войска Сенегала вошли на территорию Гамбии - небольшого африканского государства, президент которого отказался передавать власть выигравшему на выборах сопернику. По сообщению Jerusalem Post, операция получила название "Восстановить демократию". Накануне в Сенегале прошла инаугурация избранного президента Гамбии Адамы Бэрроу. 

Около часа ночи агентство Reuters сообщило о приостановке операции для того, чтобы "дать шанс посредникам". Затем "молнией" со ссылкой на представителя региональной организации ЭКОВАС агентство передало информацию о готовности предоставить президенту Джамме иммунитет от уголовного преследования при его согласии покинуть пост. 

Jerusalem Post сообщает, что войска региональной организации ЭКОВАС в ночь на пятницу начали удары по территории Гамбии.

Новости по теме:

В Эфиопии революционная ситуация: власти ввели ЧП

Африка опять даёт России уроки солидарности и борьбы

Эфиопский ОМОН спровоцировал гибель более ста оппозиционеров в давке

Требуя отставки президента, демонстранты сожгли полицая - не в РФ, в Демократической республике



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ниуя не понял
шпи написал 25.03.2017 00:36
то есть рынок сравняли-ага с землей
тоесть торговцы типа ничего?
а чем торгуют?а что они вообще там делают?и какого-там же бананы!лег под деревом и банан прилетел
Ответить
Бандерлохи в Африке?
анти написал 25.03.2017 00:19
Полное сходство методов. Разрушить все, желательно так, чтоб не восстановить. Наверно, Дима с Жопарожья там руководит гейволюцией. а потом африкосы потребуют присоединиться к Гейропе всей Папуасией. Как обычно. Димо методику знает.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления предпочтительна для России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Народное Ополчение Болгарии строит забор на границе с Турцией
Народное Ополчение Болгарии строит забор на границ...
23.03.2017
Газ в обмен на поцелуи
Газ в обмен на поцелуи
24.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Папуасы разбушевались, лишая нищих соплеменников и без того убогой инфраструктуры (2)
Нацгвардеец-киллер отслужил по контракту и находился в розыске (0)
В Волгограде бритоголовые и казаки пытались побить Навального (12)
Полицаи отдали безопасность на Тверской 26-го на волю самоорганизации оппозиции (7)
Видео убийства экс-депутата Дениса Вороненкова попало в сеть (17)
Генпрокурора Чайку на Урале встретили актом самосожжения в прокуратуре (1)
"Союзное государство" силовигархии и Белоруссии ударило по "братским" сырам (5)
В Кремле назвали провокацией призывы выйти на шествие "против коррупции" (16)
Девяностолетний ветеран отсудил у "Сочиводоканала" 44 тысячи рублей, снятых автоплатежом (1)
Сибирский трэш: пьяная жительница Красноярска родила прямо на улице (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Балаклея : убыток украинскому зверю радует
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Будет скорее смешно
Дарья Митина Дарья Митина: В гoстях у студсoвета РГГУ
Дарья Митина Дарья Митина: Инициатива Рашкина это ещё не инициатива всей КПРФ
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Интересно, а когда это закончилась война в Чечне?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss