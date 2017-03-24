Папуасы разбушевались, лишая нищих соплеменников и без того убогой инфраструктуры

Волна беспорядков в четверг, 23 марта, прокатилась по улицам города Порт-Морсби, столицы Папуа - Новой Гвинеи. Участники погромов без каких-либо видимых причин дотла сожгли несколько зданий, нанесли огромный ущерб местной инфраструктуре, навредив и без того бедствующим местным жителям, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на AAP. При этом до сих пор не ясно, что именно спровоцировало беспорядки в столице этой бывшей колонии Великобритании, ныне входящей в Содружество Наций.

Наибольший ущерб был нанесен району Бороко, расположенному на окраине столицы. Часть погромщиков были вооружены, на улицах звучали выстрелы. Однако нет никаких официальных сообщений о пострадавших. Участники погромов буквально сровняли с землей местный рынок, супермаркет, медицинский центр, зубную клинику и другие строения. "Это были рабочие места для многих местных жителей. И эта работа была единственным источником дохода для целых семей. Теперь все пропало", - рассказал полковник Кэлвин Алли, глава местного филиала "Армии спасения", международной христианской организации, оказывающей помощь нуждающимся.

Алли отметил, что произошедшее - настоящее преступление против людей, которые каждый день вынуждены сталкиваться с бедностью и голодом. "Сейчас, когда беспорядки миновали, мы испытываем чувство опустошенности из-за того, насколько беспричинным было это разрушение. От этих уничтоженных построек зависела жизнь людей", - сказал полковник.

По его словам, участники беспорядков не только громили все, что попадалось у них на пути, но и занимались мародерством, оставляя ни с чем жителей и предпринимателей. "Квартал, в котором сконцентрирован почти весь местный бизнес, оказался разрушен взбесившейся толпой и пожарами", - констатировал собеседник агентства.

Полковник также рассказал, что улицы в ходе беспорядков заполнились едким дымом, из-за которого несколько сотрудников "Армии спасения" были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Алли подчеркнул, что теперь, когда беспорядки миновали, организация приложит все усилия, чтобы помочь местным жителям восстановить необходимую для жизни инфраструктуру.

Отметим, что Порт-Морсби регулярно оказывается "на дне" рейтингов городов, пригодных для проживания людей. Это обусловлено не только географическим положением Папуа - Новой Гвинеи, но и повальной коррумпированностью местных чиновников. По данным Всемирного банка, около 70% населения этой страны живет в нищете.

В прошлом году студенты, уставшие от продажной власти, устроили демонстрацию в Порт-Морсби. Активисты потребовали отставки премьера страны Питера Онила, подозреваемого в коррупции. Мирная акция протеста закончилась тем, что полиция открыла огонь по ее участникам. В результате до пяти человек погибли, несколько десятков получили ранения.

Отметим: в странах Третьего мира, то есть именно там, где большая часть жителей - пролетарии, всё чаще происходят стихийные восстания, не руководимые какой-либо политической силой, будь то партия или даже вооружённая группировка, претендующая на власть. То, что в Европе, России и США является лишь экономическим кризисом, в Третьем мире - перманентный кризис "политического детского сада", в котором только в борьбе проходят все те ступени борьбы идеологий, что век назад были пройдены в Европе (без особого для неё успеха, впрочем). И здесь-то наблюдается чаще даже не экспорт революции (как в Анголе, например), а скорее экспорт "демократического консерватизма!.

Так, в конце января войска Сенегала вошли на территорию Гамбии - небольшого африканского государства, президент которого отказался передавать власть выигравшему на выборах сопернику. По сообщению Jerusalem Post, операция получила название "Восстановить демократию". Накануне в Сенегале прошла инаугурация избранного президента Гамбии Адамы Бэрроу.

Около часа ночи агентство Reuters сообщило о приостановке операции для того, чтобы "дать шанс посредникам". Затем "молнией" со ссылкой на представителя региональной организации ЭКОВАС агентство передало информацию о готовности предоставить президенту Джамме иммунитет от уголовного преследования при его согласии покинуть пост.

Jerusalem Post сообщает, что войска региональной организации ЭКОВАС в ночь на пятницу начали удары по территории Гамбии.

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