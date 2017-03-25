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Московский листок

Путин принял Ле Пен... за будущего президента Франции

Опубликовано 25.03.2017 в разделе комментариев 0

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Путин принял Ле Пен... за будущего президента Франции

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен заявил, что «мы ни в коем случае не хотим влиять на происходящие события».

Хм! А зачем еще встречаться с кандидатом в президенты перед выборами?

Ну что еще обсуждать Путину с Марин Ле Пен, пока она не избралась на пост президента Франции - и не известно, на самом деле, что изберется? Пока что социологи пророчат во второму туре победу Макрону примерно в соотношении 35:60.

Однако ж Путин и впрямь полагает, что он такой всемирный гуру, что встреча с ним может улучшить позиции Марин Ле Пен в президентской гонке? И сидит так развалясь, по-хозяйски, а Марина перед ним как птичка на насесте, чирикает чего-то по-ихнему...

А зачем тогда встречаться? Ей не поможет, а скорей помешает. А если президентом станет Макрон - отношений с ним это точно не облегчит.

Про "успех" с Трампом даже не говорю. Или Ле Пен надо поскорей утопить? То есть все равно стоит задача повлиять на выборы, но совсем не в позитивном плане...

А.Б.



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