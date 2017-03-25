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Московский листок

Русская весна в Севастополе - 1 мая проезд подорожает в полтора раза

Опубликовано 25.03.2017 в разделе комментариев 0

выборы транспорт севастополь губернатор троллейбус
Русская весна в Севастополе - 1 мая проезд подорожает в полтора раза

С 1 мая стоимость проезда в севастопольских троллейбусах повысится до 15 рублей. Такой приказ департамента городского хозяйства города опубликован на сайте правительства Севастополя.

Это любопытно, но не совсем понятно, с какой стати?

Разве услуги троллейбусов в Севастополе в этом году стали лучше? Нет, все как обычно.

Может, рубль как-то сильно обесценился? Нет, наоборот именно сейчас он укрепляется.

Ну так с какой стати? Нет ответа!

И главное - некому особо и вопрос этот задать - севастопольцы сделали очень большую ошибку, сразу отдав все голоса одной-единственной партии - "Единой России". Ну как же - партия Путина!

А теперь больше и обратиться не к кому, только к Путину. Да он что-то не часто отвечает... Депутаты от партии власти кивают на начальство, а оппозиции нет, совсем. И почему-то считается, что если человек не согласен с идиотскими решениями властей, то он непременно едва ли не изменник родины. Но с таким пониманием жизни остается только одно - терпеть...

Пока что администрация города, на 100 процентов состоящая из "варягов" не предложила вообще ничего нового. Пытаются латать старые дыры, и то не очень успешно.

Я понимаю, от украинского периода "дыр" осталось много, но если не смотреть хоть немного на перспективу, ничего не будет. Только заплатка на заплатку.

А сказать, повторю, некому - нет оппозиции, у всех в голове одно единомыслие. И глупая надежда, что за хорошее поведение обязательно дадут все и сразу.

Городу нужно что-то типа легкого метро, потому что рельеф такой, что ни троллейбусы, ни автобусы скоро справляться с перевозками не смогут, а новых магистралей не будет - опять же рельеф. А как-то надо связать меж собой разные районы города, причем желательно так, чтобы новые маршруты не затрудняли общего и без того напряженного движения.

Поэтому не подойдет, скажем, трамвай - с трамвайными линиями движение вообще остановится. Метро было бы хорошо, но дорого, да и рельеф для метростроя очень проблемный.

А вот монорельс - в самый раз, вот именно такой, как в Москве в райне ВДНХ. В столице этот проект не прижился, главным образом из-за климата, а в Севастополе климат куда как мягче. В принципе монорельс относительно недорог и главное - его линии можно прокладывать по городским неудобьям, а именно в Севастополе море всевозможных балок, оврагов, заливов, где никакого строительства вести нельзя, а вот опоры для монорельса ставить можно. Да и вантовый мост для монорельсовой дороги через Севастопольскую бухту - это совсем не нереальный проект. А решит транспортную проблему сильно - свяжет между собой две части города...

Но кто ж об этом думает?

Вот поднять тариф на троллейбус - это солидно, профессионально. Можно поднимать, кстати, и дальше - пока троллейбус станет не по карману гражданам, и можно будет снять с маршрутов часть машин - дороги разгрузятся... А для горожан можно ввести велосипедные парковки, как в собянинской Москве. Катайтесь, граждане!

Анатолий Баранов



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