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Московский листок

В Подмосковье ФСБэшник обстрелял съемочную группу телеканала

Опубликовано 25.03.2017 в разделе комментариев 1

В Подмосковье ФСБэшник обстрелял съемочную группу телеканала

В Подмосковье на 35-м километре Домодедовского шоссе неизвестный обстрелял из травматического пистолета журналистов телеканала «Авто 24». Как передают Вести.ру, инцидент произошел 24 марта, во время следования съемочной группы в аэропорт. По дороге водитель телеканала заметил, что едущий впереди черный Kia Sorento совершает опасные маневры, пытаясь "проучить" девушку на иномарке.

"Журналисты решили догнать этот автомобиль, чтобы посмотреть, кто за рулем, но чтобы уйти от столкновения, им пришлось перестроиться в другую полосу. Когда обе машины поравнялись, в боковое окно машины журналистов лихач выстрелил из травматического оружия", - сообщает издание. По словам одного из журналистов, находившихся в автомобиле, водитель из открытого окна целился прямо в голову водителя телеканала. Водительское стекло автомобиля, в котором находились журналисты, треснуло, но никто не пострадал. Стрелявший же, увеличил скорость и затем попытался спрятаться на парковке аэропорта.

Журналисты сообщили об инциденте службе безопасности Домодедова, и ее сотрудники помогли вычислить автомобиль нарушителя. Была вызвана полиция. Однако оказалось, что стрелявший является сотрудником ФСБ и его автомобиль не подлежит досмотру без санкции непосредственного начальства.

Издание отмечает, что полиция, сам стрелок и сотрудники телеканала несколько часов находились на территории аэропорта в ожидании разрешения вскрыть автомобиль сотрудника ФСБ.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ну, так вскрыли в итоге-то?
Парвдолюбченко написал 25.03.2017 11:15
Издание отмечает, что полиция, сам стрелок и сотрудники телеканала несколько часов находились на территории аэропорта в ожидании разрешения вскрыть автомобиль сотрудника ФСБ.
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