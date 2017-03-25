Жители Новосибирска в шестой раз вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ

Свыше 600 жителей Новосибирска человек вышли на митинг против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Участники митинга потребовали отменить распоряжение губернатора, устанавливающее рост тарифов в Новосибирске на уровне, в среднем, в 15%, при том, что правительство РФ установило его в 4%.

Как передает Интерфакс, Акция была организована Комитетом солидарных действий (КСД), в который вошли представители нескольких общественных организаций, в том числе: Комитет "Пенсионеры - за достойную жизнь!", Ассоциации советов многоквартирных домов Новосибирской области, АНО "Альтернатива ЖКХ" и другие.

Митинг стал шестой по счету акцией протеста против роста тарифов на тепло и воду в Новосибирске.

Как сообщалось, губернатор Новосибирской области Городецкий в конце 2016 года подписал постановление "Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год", предусматривающее увеличение допустимого роста платы жителей за коммунальные услуги в Новосибирске с 1 июля по 31 декабря 2017 года на 15%.

В Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение - на 20,1%, горячая вода - на 15,9%, отопление - на 14,9%, электроснабжение - на 2,9%, газ - на 3,9%.