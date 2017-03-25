Пока окно в Париж открыто, любой Ургант всегда без штанов

Иван Ургант посмеялся над образованностью самой популярной российской знаменитости этого года. Комментируя в своей передаче новость про то, как ученые предрекли столкновение Земли с Марсом, телеведущий неожиданно переключился на Ольгу: "Это очень не пыльная работа — делать предсказания на миллиарды лет вперед. Это вторая работа мечты после библиотекаря Ольги Бузовой"...

Это, конечно, очень важное событие - Ургант посмеялся над Бузовой, оно во всех медиаконцентраторах России на видном месте. Знать бы еще, кто такая эта Бузова...

Но сам Иван Ургант, понятно, молодой человек начитанный и вообще образованный. Нет даже сомнений никаких. Вот только сильно ему помогли прочитанные в детстве и юности книжки, равно умение играть на скрипочке в том, чем он сейчас занимается?

Как-то сразу вспомнилось "Окно в Париж" с его отцом, Андреем. И как не вспомнить - культовое кино, говорят, вошло в десятку самых значимых российских фильмов.

Там помните, его герой, оказавшись в Париже, тоже играет в оркестре на скрипке. Только без брюк. Для нудистов. А в чистом виде его скрипочка и нахер не нужна, вместе со Стравинским и всякими Доницетти.

Ну а теперь посмотрим аналогичный сюжет, только на другом витке исторического развития.

И ведь главное - почему это так, в том же "Окне в Париж" очень даже ясно показано, и добавлять ничего не надо. И сын, и внук Ивана Урганта в таком раскладе обречены поражать всех своей культурой и образованностью, но только без брюк.

Но настоящая звезда - это Ольга Бузова. Потому что Ургант, и в брюках, и без оных только гарнир к настоящему блюду. А кто его готовит?

Так посмотрите на наши медиаконцентраторы, на источник новостей для общества - вот они и варят суп, который мы, как в детском саду, давимся, но едим. Однако ж и не они делают это по своей воле, не докладывая в варево лаврового листа, перца и даже соли - они б с удовольсвием варили что-то вкусное, но есть правила, которые устанавливают не повара, а начальники поваров - они сидят в кремле, и думают, как всем нам сделать такую жизнь, ну чтоб нам не до книжек и скрипочек...

Вот Дума, которая лишь по недоразумению пока выступает в штанах, принимает законы Яровой - и обваливает рынок новостей, превращая его в суп без соли и лаврушки. Рынка нет, зато есть возможность управлять процессом.

Меня вот спрашивают, почему в обсуждениях статей на русскоязычном и вроде бы российском ФОРУМе.мск так много украинцев. Ну, понятно, всегда есть толлли на зарплате, из разных бригад, они ориентируются не на медиа-поток, у них есть плановое задание. Но есть и реальные посетители, которые смотрят новости и комментируют их, когда есть такая возможность.

И вот если на российском концентраторе "Яндекс-новости" ФОРУМ.мск не индексируется с 1 января сего года, а на украинском, где нет "законов Яровой", всё как и раньше - откуда больше будут заходить неангажированные люди?

А для дорогих россиян остается счастливая возможность обсуждать Ольгу Бузову. И даже начитанному Ивану Урганту приходится обсуждать Ольгу Бузову, иначе он не попадет в мудозвоны года передовики производства - ну представим себе новость типа "Иван Ургант обсудил встречу Путина и Ле Пен без штанов"... Да тут "Мурку" спел с Поклонской, и то чуть не растерзали.

И все ведь очень просто - как открыли тогда, давно, окно в Париж, так и закрыть-то позабыли. Вот и продуло всех.