Великих ученых спишут по возрасту

Почти половина руководителей ведущих медицинских центров страны, среди которых именитый кардиохирург Лео Бокерия, могут лишиться своих должностей. Причина – новый законопроект, который устанавливает предельно допустимый возраст в 65 лет для глав медицинских организаций. Авторами поправок в Трудовой кодекс стали депутаты от партии "Единая Россия" Андрей Исаев, Михаил Тарасенко, Александр Сидякин, Дмитрий Морозов и Татьяна Сапрыкина.

В пояснительной записке указано, что обоснованием инициативы стал опыт ограничения предельного возраста для руководителей государственных вузов и научных организаций – закон №443-ФЗ, который действует с начала 2015 года. Согласно ему, по достижении 65-ти лет глава вуза должен покинуть должность, независимо от условий трудового договора.

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, руководителем которого является 77-летний Лео Бокерия, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского с 70-летним директором Могели Хубутия, Институт хирургии им. А. В. Вишневского с 72-летним руководителем Валерием Кубышкиным, Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева с 70-летним директором Александром Румянцевым.

Это лишь часть списка из двадцати главных медицинских организаций России, которые лишатся своих именитых руководителей.

Один из главных авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил РИА Новости, что ограничение до 60-ти лет для руководителей медицинский организаций – мировая практика, а задача законопроекта – сохранить гармонию в медицинских коллективах. По его словам, для выдающихся руководителей не будет никаких рисков – они могут стать почетными заведующими кафедр.

- Ну извините, я писал во время выборов, когда москвичи почему-то проголосовали за молодого профессора из Саратова, которого представляли как самого выдающегося детского хирурга современности, что с ним еще наплачутся, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А ведь выбор был, и очень неплохой - и Дарья Митина, и Сергей Станкевич - на все вкусы. И люди в основном известные, в отличие от человека, не известного толком даже в медицинских кругах столицы. Ну теперь его, конечно, как говорится, каждая собака узнает, после такого-то законопроекта. Особенно когда реальных великих врачей начнут выпинывать из созданных порой ими же врачебных коллективов. Ну и, конечно, с таким законом больше принципиально невозможными будут ни Федор Углов, оперировавший в 100 лет, ни Немзсадзе, ни Долецкий - только молодые дарования вроде Морозова. Кстати, и Майкл Дебейки умер в сто лет с медицинским стажем 75 лет. И Кристиан Барнард был немолод, как и его учитель Демихов... Но это уже все в прошлом. Наступила эпоха эффективных менеджеров. А современным врачам только один вопрос: "Ты этого хотел, Жорж Данден"?