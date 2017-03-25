Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Великих ученых спишут по возрасту

Опубликовано 25.03.2017 в разделе комментариев 2

дума врач возраст
Великих ученых спишут по возрасту

Почти половина руководителей ведущих медицинских центров страны, среди которых именитый кардиохирург Лео Бокерия, могут лишиться своих должностей. Причина – новый законопроект, который устанавливает предельно допустимый возраст в 65 лет для глав медицинских организаций. Авторами поправок в Трудовой кодекс стали депутаты от партии "Единая Россия" Андрей Исаев, Михаил Тарасенко, Александр Сидякин, Дмитрий Морозов и Татьяна Сапрыкина.  

В пояснительной записке указано, что обоснованием инициативы стал опыт ограничения предельного возраста для руководителей государственных вузов и научных организаций – закон №443-ФЗ, который действует с начала 2015 года. Согласно ему, по достижении 65-ти лет глава вуза должен покинуть должность, независимо от условий трудового договора. 

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, руководителем которого является 77-летний Лео Бокерия, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского с 70-летним директором Могели Хубутия, Институт хирургии им. А. В. Вишневского с 72-летним руководителем Валерием Кубышкиным, Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева с 70-летним директором Александром Румянцевым.

Это лишь часть списка из двадцати главных медицинских организаций России, которые лишатся своих именитых руководителей.  

Один из главных авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил РИА Новости, что ограничение до 60-ти лет для руководителей медицинский организаций – мировая практика, а задача законопроекта – сохранить гармонию в медицинских коллективах. По его словам, для выдающихся руководителей не будет никаких рисков – они могут стать почетными заведующими кафедр.

- Ну извините, я писал во время выборов, когда москвичи почему-то проголосовали за молодого профессора из Саратова, которого представляли как самого выдающегося детского хирурга современности, что с ним еще наплачутся, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А ведь выбор был, и очень неплохой - и Дарья Митина, и Сергей Станкевич - на все вкусы. И люди в основном известные, в отличие от человека, не известного толком даже в медицинских кругах столицы. Ну теперь его, конечно, как говорится, каждая собака узнает, после такого-то законопроекта. Особенно когда реальных великих врачей начнут выпинывать из созданных порой ими же врачебных коллективов. Ну и, конечно, с таким законом больше принципиально невозможными будут ни Федор Углов, оперировавший в 100 лет, ни Немзсадзе, ни Долецкий - только молодые дарования вроде Морозова. Кстати, и Майкл Дебейки умер в сто лет с медицинским стажем 75 лет. И Кристиан Барнард был немолод, как и его учитель Демихов... Но это уже все в прошлом. Наступила эпоха эффективных менеджеров. А современным врачам только один вопрос: "Ты этого хотел, Жорж Данден"?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Левон Казарян написал 25.03.2017 13:57
Что это, если не дискриминация по возрасту? Почему тогда не дискриминировать по национальному происхождению, полу и семейному положению?
Ответить
(без названия)
3авидоновв написал 25.03.2017 13:44
УсЁ правильно делает режим. Вывести колонну с ЛЁвой Бокерией впереди (не признавшим присоединение Крыма и Донбасса к РФ) и расстрелять перед воротами ГолуБянки.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления предпочтительна для России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Народное Ополчение Болгарии строит забор на границе с Турцией
Народное Ополчение Болгарии строит забор на границ...
23.03.2017
Газ в обмен на поцелуи
Газ в обмен на поцелуи
24.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Папа Зю не видит классовых антагонизмов в Европе, видит только раскол хритианства (0)
Великих ученых спишут по возрасту (2)
Пока окно в Париж открыто, любой Ургант всегда без штанов (5)
Жители Новосибирска в шестой раз вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ (3)
В Подмосковье ФСБэшник обстрелял съемочную группу телеканала (7)
Русская весна в Севастополе - 1 мая проезд подорожает в полтора раза (27)
Путин принял Ле Пен... за будущего президента Франции (37)
Папуасы разбушевались, лишая нищих соплеменников и без того убогой инфраструктуры (7)
Нацгвардеец-киллер отслужил по контракту и находился в розыске (1)
В Волгограде бритоголовые и казаки пытались побить Навального (23)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Говно всплыло!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Выбрали - кушайте
Максим Калашников Максим Калашников: УБИЙСТВЕННАЯ ТОРПЕДА НАВАЛЬНОГО
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Кремль и столичная мэрия пиарят антимедведевский марш Навального
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss