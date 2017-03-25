Папа Зю не видит классовых антагонизмов в Европе, видит только раскол хритианства

Запад проявляет по отношению к России многовековую ненависть, причиной которой стал раскол христианства на Западную и Восточную церкви. Такое мнение озвучил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Ненависть к России в Европе существовала веками. Ее идейные истоки стоит искать в расколе христианства на Католическую и Православную церковь», – считает Зюганов.

По его словам, православных на Западе считали язычниками.

«Несколько столетий назад европейские авторы писали о «варварской дикой России», которая ждет повода, чтобы вторгнуться в Европу. Исключительными черными красками рисовали на Западе образ Ивана Грозного», – добавил председатель ЦК КПРФ.

От редакции: Ну, вот как бы и тема-то эта скучная, вроде бы давно исчерпанная - но ведь папа Зю, как тот Шариков... "Он ещё играет?" - хочется спросить голосом полуобморочного профессора Преображенского. То, что в ЦК КПРФ идёт длительная идеологическая, а из неё и организационная, деградация - не новость. Но вот плоды этого процесса время от времени, когда являются на публике, поражают своей монструозностью. Вроде бы, и партия носит название "коммунистическая", и марксизм-ленинизм не списывала официально со счетов - но со времён впадения папы Зю в православие, тема классовой борьбы всё дальше и дальше уходила с повестки дня КПРФ. Да, говорить об этом - всё равно что орать во всеуслышание, что небо - голубое, а Волга впадает в Каспий... Но если этого не говорить, то - вот, несменяемый оракул продолжает нести религиозную чушь, подменяя ею партийную просветительскую работу. А ведь в регионах-то актив всё серьёзно воспринимает, а кое-кто даже надеется на революционный путь под командованием этого ЦК...

Но им из ЦК заявляют: "никогда мы не будем братьями" - в смысле, что Запад и маза Раша древние вороги, ещё с царских времён. СССР - как ни бывало, соцлагеря - как ни бывало. Этих страниц истории для папы Зю - нет. И как-то тема свержения коммунистами собственной буржуазии - отходит на задний план. Да и сама фракция КПРФ в Госдуме укомплектована таким количеством буржуев и прохиндонов вроде новоприставленного Вороненкова и откровенно пропутинских кадриков - что само словосочетание "классовая борьба" звучит рядом с этими господами кощунственно. Конечно же - Россия должна бороться только с Западом, и только по христианской линии. Помнится, когда в 2007-м "чернорабочий партии" В.С.Никитин учил неотроцкистов-отступников правильному пути к небыстрой революции, звучало такое: "соединение социально-классовой и национально-освободительной борьбы". Такова была формула "победного пути", которым призывал пскопской идеолух идти под командованием папы Зю. Ну, вот и пришли, национально, так сказать, освободились - всё, господа-товарищи, меняйте красные знамёна на хоругви - и прямым путём в пехоту Путина, православный государь укажет вам и враго, и друзей, таких, как Сечин, Миллер, Милонов, ну и прочие "авторитеты". Жаль парию, ей-богу - рассыпается на глазах, а другой-то такой, по охвату первичек, по реиональному размаху - нет. ВОт вам - цена пребывания оппортунистов в руководстве.