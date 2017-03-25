Митя-виноградарь похвалил мастеров буржуазной культуры, облагораживающих сырьевую империю

Дмитрий Медведев поздравил работников культуры с профессиональным праздником. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства, отмечается, в частности, что «культура — очень емкое и многомерное понятие».

Мастерство и вдохновение работников культуры делают мир лучше, отметил премьер. «Вы умеете создавать и хранить прекрасное, наполняете жизнь миллионов людей яркими эмоциями, глубокими чувствами и гармонией, открываете красоту живописи и музыки, драматургии и поэзии, возрождаете великолепные исторические и архитектурные памятники», — отметил Медведев.

Как это верно подмечено, как схвачена суть! "Многомерное понятие!" (кто там спичрайтер у этой пустозвонной балаблоки? неужто Тимакова так богата словарём?) Кстати, что с культурой в нынешнем деградирующем государстве, которым руководит Митя?

Любопытно только, откуда именно Митя-премьер одарил создателей нынешней, буржуазной культуры - такими тёплыми словами? Из какого своего особняка или виллы вещал он? А то в последнее время его и на Совете безопасности не встретишь - у богатых свои причуды, то в Сочи на лыжах катается, то проверяет, хороша ли будет по весне лоза в италийских его имениях...

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