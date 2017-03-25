Вспышка африканской чумы свиней в Иркутской области: объявлена чрезвычайная ситуация

Под Иркутском из-за предполагаемой вспышки африканской чумы свиней объявлена чрезвычайная ситуация, началось уничтожение павших животных, очерчена карантинная зона. Заболевание не опасно для человека.

О введении режима ЧС в Иркутском районе области субботу сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова: "Ведется уничтожение павших животных в возможном очаге вирусного заболевания, организованы дезбарьеры вокруг территории, где произошел падеж. Определена карантинная зона в радиусе 5 км". Специалисты проводят подворовый обход среди владельцев личных подсобных хозяйств.

На дорогах выставлены три поста ГИБДД для пресечения ввоза и вывоза из территории возможного очага вирусного заболевания свиней, свинины и продуктов переработки, передает "Интерфакс".

В пятницу 40 свиней погибли в личном подсобном хозяйстве в деревне Куда Хомутовского муниципального образования. Владелец подсобного хозяйства в Хомутовском районе обратился в ветеринарную службу в связи с падежом животных. Отобранные специалистами ветеринарной службы на месте гибели животных пробы были исследованы в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории, подведомственной Россельхознадзору. Помимо токсикологических исследований были проведены анализы на африканскую чуму свиней (АЧС), которые дали положительные результаты.

После этого Россельхознадзор взял в очаге дополнительные пробы, которые направлены для подтверждения диагноза во Всероссийский научный исследовательский центр охраны и защиты животных во Владимире и Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук в Покрове.

Африканская чума свиней - вирусная болезнь животных, крайне заразная. Известна с начала ХХ века - первый случай зарегистрирован в 1903 году в Южной Африке. Гибель достигает 100% поголовья. Для человека АЧС опасности не представляет.

Африканскую чуму свиней, смертельное и крайне заразное для этих животных заболевание, обнаруживали в Московской области в последний раз в июле 2013-го года. Девятого июля в трех километрах от деревни Харланино Волоколамского муниципального района обнаружены туши трех павших диких кабанов, затем 12 июля на территории частного подворья поселка Большая Сестра Лотошинского муниципального района - туша домашней свиньи.

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