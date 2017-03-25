Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вспышка африканской чумы свиней в Иркутской области: объявлена чрезвычайная ситуация

Опубликовано 25.03.2017 в разделе комментариев 0

регионы иркутск животноводство
Вспышка африканской чумы свиней в Иркутской области: объявлена чрезвычайная ситуация

Под Иркутском из-за предполагаемой вспышки африканской чумы свиней объявлена чрезвычайная ситуация, началось уничтожение павших животных, очерчена карантинная зона. Заболевание не опасно для человека. 

О введении режима ЧС в Иркутском районе области субботу сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова: "Ведется уничтожение павших животных в возможном очаге вирусного заболевания, организованы дезбарьеры вокруг территории, где произошел падеж. Определена карантинная зона в радиусе 5 км". Специалисты проводят подворовый обход среди владельцев личных подсобных хозяйств. 

На дорогах выставлены три поста ГИБДД для пресечения ввоза и вывоза из территории возможного очага вирусного заболевания свиней, свинины и продуктов переработки, передает "Интерфакс". 

В пятницу 40 свиней погибли в личном подсобном хозяйстве в деревне Куда Хомутовского муниципального образования. Владелец подсобного хозяйства в Хомутовском районе обратился в ветеринарную службу в связи с падежом животных. Отобранные специалистами ветеринарной службы на месте гибели животных пробы были исследованы в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории, подведомственной Россельхознадзору. Помимо токсикологических исследований были проведены анализы на африканскую чуму свиней (АЧС), которые дали положительные результаты. 

После этого Россельхознадзор взял в очаге дополнительные пробы, которые направлены для подтверждения диагноза во Всероссийский научный исследовательский центр охраны и защиты животных во Владимире и Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук в Покрове. 

Африканская чума свиней - вирусная болезнь животных, крайне заразная. Известна с начала ХХ века - первый случай зарегистрирован в 1903 году в Южной Африке. Гибель достигает 100% поголовья. Для человека АЧС опасности не представляет.

Африканскую чуму свиней, смертельное и крайне заразное для этих животных заболевание, обнаруживали в Московской области в последний раз в июле 2013-го года. Девятого июля в трех километрах от деревни Харланино Волоколамского муниципального района обнаружены туши трех павших диких кабанов, затем 12 июля на территории частного подворья поселка Большая Сестра Лотошинского муниципального района - туша домашней свиньи. 

Материалы по теме:

Свиньи ВТО и чума либерализма

Полицаи вырезают в Подмосковье свиней: африканская чума в отсутствие Санэпиднадзора наступает



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления предпочтительна для России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Народное Ополчение Болгарии строит забор на границе с Турцией
Народное Ополчение Болгарии строит забор на границ...
23.03.2017
Газ в обмен на поцелуи
Газ в обмен на поцелуи
24.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Вспышка африканской чумы свиней в Иркутской области: объявлена чрезвычайная ситуация (0)
Митя-виноградарь похвалил мастеров буржуазной культуры, облагораживающих сырьевую империю (1)
Папа Зю не видит классовых антагонизмов в Европе, видит только раскол хритианства (6)
Великих ученых спишут по возрасту (5)
Пока окно в Париж открыто, любой Ургант всегда без штанов (8)
Жители Новосибирска в шестой раз вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ (3)
В Подмосковье ФСБэшник обстрелял съемочную группу телеканала (9)
Русская весна в Севастополе - 1 мая проезд подорожает в полтора раза (30)
Путин принял Ле Пен... за будущего президента Франции (37)
Папуасы разбушевались, лишая нищих соплеменников и без того убогой инфраструктуры (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Говно всплыло!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Выбрали - кушайте
Максим Калашников Максим Калашников: УБИЙСТВЕННАЯ ТОРПЕДА НАВАЛЬНОГО
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Кремль и столичная мэрия пиарят антимедведевский марш Навального
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss