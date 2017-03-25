Зюганов объяснил ненависть к себе Европы расколом 1054 года

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что истоки ненависти Европы к России лежат в расколе христианства в XI веке: «Ее идейные истоки надо искать в расколе христианства на католическую и православную церкви», — заявил Зюганов на пленуме КПРФ, посвященном борьбе с антисоветизмом.

Интересная трактовка истории от вождя мирового пролетариата.

А как быть с англиканской церковью, которая давным-давно находится с РПЦ в евхаристическом общении? А британские короли были близкими родственниками русских царей.

Да и сами "русские цари" начиная с Анна Иоанновны были чистокровные немцы.

К тому же в Х веке церквоь ведь раскололась не на католиков и РПЦ, которой тогда вовсе не было - масса европейских народов являются православными, входят в ЕС и НАТО, а раньше воевали против России - Болгария, Румыния, да и добрая половина бывшей Югославии православная, что нисколько не мешает им быть сугубыми европейцами. Грузинская православная церковь тоже большой любви к России не испытывает.

Ну и сами обстоятельства "великой схизмы" или церковного раскола к России имеют очень странное отношение - за отсутствием в Х веке такого понятия - Россия!

Была Русь - киевская, черниговская, галицкая, был Господин Великий Новгород, но не было еще даже Владимиро-Суздальского княжества как предмета для европейской ненависти. Ведь датой Великого раскола считается 1054 год...

А.Б.