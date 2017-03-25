В Асбесте 2 тысячи горожан вышли на митинг против строительства завода Ротенберга

В центре города Асбест (Свердловская область) в субботу 25 марта около двух тысяч горожан вышли на митинг против строительства завода по переработке сурьмяных концентратов Игоря Ротенберга, сообщает Znak.com

По словам организатора акции – депутата городской думы Натальи Крыловой, участники митинга предложили Ротенбергам на «своих пароходах» уплыть из страны. Чиновникам же разного уровня горожане предложили проехать на своих дорогих автомобилях по асбестовским дорогам и полечиться в местных больницах.

Она также отметила, что горожане требовали отставки властей. По ее словам, на митинге было поднято много и других проблем, в частности, медицинская помощь больным асбестозом. «У людей накипело», — добавила она.

"Мы принципиально заявили, что категорически против строительства такого производства в городе", - отметила Крылова.

По ее словам, против строительства завода в ходе сегодняшней акции было собрано 500 подписей.

В Асбесте аффилированная с Игорем Ротенбергом Национальная сурьмяная компания планирует создать предприятие по переработке 10 тыс. тонн сурьмяных концентратов в год с получением товарной металлической сурьмы, трехокиси сурьмы. Объемы инвестиций в проект составляют около 1,1 млрд рублей. Проект НСК входит в перечень стратегических инвестпроектов Свердловской области, создать новое производство инвестор рассчитывает в ближайшие два года.