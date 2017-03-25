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Московский листок

В Асбесте 2 тысячи горожан вышли на митинг против строительства завода Ротенберга

Опубликовано 25.03.2017 в разделе комментариев 2

В Асбесте 2 тысячи горожан вышли на митинг против строительства завода Ротенберга

В центре города Асбест (Свердловская область) в субботу 25 марта около двух тысяч горожан вышли на митинг против строительства завода по переработке сурьмяных концентратов Игоря Ротенберга, сообщает Znak.com

По словам организатора акции – депутата городской думы Натальи Крыловой, участники митинга предложили Ротенбергам на «своих пароходах» уплыть из страны. Чиновникам же разного уровня горожане предложили проехать на своих дорогих автомобилях по асбестовским дорогам и полечиться в местных больницах.

Она также отметила, что горожане требовали отставки властей. По ее словам, на митинге было поднято много и других проблем, в частности, медицинская помощь больным асбестозом. «У людей накипело», — добавила она.

"Мы принципиально заявили, что категорически против строительства такого производства в городе", - отметила Крылова.

По ее словам, против строительства завода в ходе сегодняшней акции было собрано 500 подписей.

В Асбесте аффилированная с Игорем Ротенбергом Национальная сурьмяная компания планирует создать предприятие по переработке 10 тыс. тонн сурьмяных концентратов в год с получением товарной металлической сурьмы, трехокиси сурьмы. Объемы инвестиций в проект составляют около 1,1 млрд рублей. Проект НСК входит в перечень стратегических инвестпроектов Свердловской области, создать новое производство инвестор рассчитывает в ближайшие два года.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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стопудово продались Госдепу
сам из патриотов буду, из православных написал 25.03.2017 18:08
500 человек этот не весь Асбест, и уж канешна не вся Россия. Пусть еще поскачут с кастрюлямии на голове, может печеньки и дадут.
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(без названия)
В лад написал 25.03.2017 18:00
Митинг можно засчитать, как общественные слушания, а дальше к прокурору.
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