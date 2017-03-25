Студентам Московской государственной консерватории зачитали список "врагов народа"

В Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского на уроке "Основы государственно культурный политики РФ" студентам рассказали, что такое пятая колонна в России, какую угрозу государству она несет и кого необходимо считать "врагами народа". Об этом радиостанции "Эхо Москвы" рассказал студент четвертого курса композиторского факультета Даниил Пильчен.
В частности, по его словам, в списке "врагов народа" оказались глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, главный редактор журнала "The New Times" Евгения Альбац, журналист Аркадий Бабченко, актриса Лия Ахеджакова, экономист Егор Гайдар и его супруга, телеведущая Ксения Собчак, первый президент СССР Михаил Горбачев, украинско-татарский политик Мустафа Джемилев, журналист и телеведущий Евгений Киселев, шахматист Гарри Каспаров, телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, политик Илья Пономарев, тележурналист и публицист Николай Сванидзе, обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина, публицист Станислав Белковский, ведущая программы на радиостанции "Эхо Москвы" Нателла Болтянская, предприниматель и политик Константин Боровой, писатель Дмитрий Быков, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, политик Леонид Волков, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков.
По словам Пильчена, курс «Основы государственной культурной политики РФ» был введен в программу консерватории год назад, и теперь это – обязательный предмет для всех обучающихся на всех курсах.
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kirilis написал 25.03.2017 20:20
грек написал 25.03.2017 20:00
стоик700 написал 25.03.2017 19:56
Примаковы, Кагановичи, Троцкие, Андроповы и другие Ленины и Дзержинские как-то замаскировались?
Суд за геноцид Русского народа надо начинать с этих тварей?
каждому свое написал 25.03.2017 19:51
Грачева. Кстати - горячо поддержанного ! - и фашистами ЕС, и фашистами из Вышеупомянутого "Списка вГаГов наГода". Только список неполон..
сильно-сокращен жуликами ПЖиВ-2. Настоящий Список - "Рыл на 300"
был составлен еще в правительстве Примакова-Маслюкова в 1998 г
великий ватник написал 25.03.2017 19:35
списка кормятся из госбюджета , как скажем та же алексеева или альбац ,
либо "трудятся" в госкопорациях или на госканалах как познер, веник итд итп .только , пожалуй , каспаров сам по себе , а джемилев с кисилем и то
сидят на деньги рф , если копнуть поглубже .
АБВГ написал 25.03.2017 19:10