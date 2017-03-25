Студентам Московской государственной консерватории зачитали список "врагов народа"

В Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского на уроке "Основы государственно культурный политики РФ" студентам рассказали, что такое пятая колонна в России, какую угрозу государству она несет и кого необходимо считать "врагами народа". Об этом радиостанции "Эхо Москвы" рассказал студент четвертого курса композиторского факультета Даниил Пильчен.

В частности, по его словам, в списке "врагов народа" оказались глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, главный редактор журнала "The New Times" Евгения Альбац, журналист Аркадий Бабченко, актриса Лия Ахеджакова, экономист Егор Гайдар и его супруга, телеведущая Ксения Собчак, первый президент СССР Михаил Горбачев, украинско-татарский политик Мустафа Джемилев, журналист и телеведущий Евгений Киселев, шахматист Гарри Каспаров, телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, политик Илья Пономарев, тележурналист и публицист Николай Сванидзе, обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина, публицист Станислав Белковский, ведущая программы на радиостанции "Эхо Москвы" Нателла Болтянская, предприниматель и политик Константин Боровой, писатель Дмитрий Быков, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, политик Леонид Волков, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков.

По словам Пильчена, курс «Основы государственной культурной политики РФ» был введен в программу консерватории год назад, и теперь это – обязательный предмет для всех обучающихся на всех курсах.