Правительство Мити-виноградаря пытается удержать дальнобойщиков от стачки обещаниями "контроля"

На сайте правительства в субботу появился перечень поручений по итогам встречи премьера Дмитрия Медведева с дальнобойщиками, а также комментарии вице-премьера Аркадия Дворковича: тот пообещал снизить бюрократическую нагрузку, автоматически предоставлять вычеты из транспортного налога. Происходит это накануне заявленной на 27 марта всероссийской забастовки против "Платона" - системы взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам.

Дворкович в своем комментарии разъясняет сформулированные по итогам заседания и утвержденные Медведевым поручения.

Во-первых, вице-премьер пообещал, что использование средств, получаемых от системы оплаты "Платон", будет поставлено под общественный контроль: "Ключевые объекты федеральной дорожной сети, которые будут финансироваться, будут выбираться на основе предложений самих перевозчиков".

Помимо этого, премьер также поручил, чтобы все средства шли только на ремонт и строительство федеральных дорог, а не на другие объекты. "Еще один ключевой момент: будет снижена бюрократическая нагрузка на грузоперевозчиков, а именно будет обеспечен автоматический расчет вычетов из транспортного налога и исключена необходимость подачи документов самими перевозчиками в налоговую службу".

При этом Дворкович подчеркнул, что вопрос о повышении тарифа пересматриваться не будет: с 15 апреля вместо двукратной индексации стоимость повысится всего на 25% и составит 1,91 рубля. "Это сделано в связи с тем, что мы понимаем недостатки системы и необходимость доведения ее качества до более высокого уровня, а также решения ряда смежных вопросов, связанных с функционированием всего рынка грузовых автомобильных перевозок", - цитирует вице-премьера "Интерфакс".

В правительстве обещают, что будут рассмотрены и другие предложения грузоперевозчиков, в частности применение скидок при расчёте размера платы для перевозчиков с большим пробегом. Подумают также о государственной поддержке лизинга, регулировании штафстоянок, улучшении систем весогабаритного контроля.

Система "Платон" действует с 15 ноября 2015 года. Плата, обязательная для всех большегрузов от 12 тонн, взимается как с российского, так и с иностранного транспорта и направляется в Федеральный дорожный фонд. В настоящее время штрафы за неоплату проезда по федеральной трассе составляют пять тысяч рублей и 10 тысяч рублей - за повторное нарушение в течение года.

Отметим, что сегодня же в центре города Асбест (Свердловская область) в субботу 25 марта около двух тысяч горожан вышли на митинг против строительства завода по переработке сурьмяных концентратов Игоря Ротенберга, сообщает Znak.com

По словам организатора акции – депутата городской думы Натальи Крыловой, участники митинга предложили Ротенбергам на «своих пароходах» уплыть из страны. Чиновникам же разного уровня горожане предложили проехать на своих дорогих автомобилях по асбестовским дорогам и полечиться в местных больницах.

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