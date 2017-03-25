Мосул перестали штурмовать иракские войска: слишком много мирных жертв

Армия Ирака в субботу объявила о приостановке масштабной операции по освобождению западной половины города Мосул от террористов "Исламского государства" (запрещено в РФ). Произошло это из-за больших жертв среди мирного населения вскоре после того, как ООН выразила серьезную озабоченность поступающими сообщениями. Блокированных в городе жителей бомбят самолеты ВВС Ирака и поддерживающих наступление США, а боевики ИГ* расстреливают пытающихся покинуть районы Старого города, где развернулись жаркие бои.

Reuters со ссылкой на данные ООН передает, что в западных районах Мосула остается до 600 тысяч человек.

Штурм Мосула - главного оплота ИГ* в Ираке - начался полгода назад. Армия Ирака при поддержке вооруженных сил США освободила восточную часть города, разделенного надвое рекой Тигр, а также половину западной части. Однако в марте наступление остановилось, когда бои переместились на узкие улочки Старого города. Взятие под контроль этого района имеет большое символическое значение: в Старом городе находится мечеть аль-Нури, где глава ИГ* Абу Бакр аль-Багдади объявил летом 2014 года о создании халифата.

Жители, бежавшие из осажденных районов Мосула, рассказали агентству об авиаударах со стороны ВВС Ирака и США, которые разрушили значительное число зданий и лишили жизни множество гражданских лиц, передает RNS. Курдский телеканал Rudaw утверждал, что более 200 человек в четверг погибли при бомбардировке в районе аль-Джадида - как мирных граждан, так и боевиков, которые прятались в их домах, напоминает РИА "Новости".

Представитель иракской армии в интервью Reuters заявил, что именно это стало причиной приостановки боевых действий: "Высокая смертность среди мирных жителей в Старом городе вынудила нас прекратить наступление, чтобы пересмотреть наши планы… Мы используем это время для выработки новых наступательных планов и тактики. Никаких боевых действий вестись не будет. Нам нужно убедиться в том, что вытеснение ИГ из Старого города не будет сопровождаться высокими потерями среди гражданского населения".

Накануне бригадный генерал армии США Джон Ричардсон предлагал изменить тактику. В частности, рассматривается возможность открыть еще один фронт и окружить Старый город, где боевики ИГ оказали армии жестокое сопротивление.

В заявлении армии Ирака, опубликованном в государственной газете Al-Sabah, говорится, что будущие операции будут проводиться наземными войсками, хорошо подготовленными для боев в городе.

Минобороны РФ не верит в скорое освобождение Мосула

Российские военные не верят в возможность полного освобождения иракского города Мосула от террористов ИГ, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Напомню, что подобные радужные лозунги об окружении и скорой победе коалиции в иракском Мосуле уже обернулись значительными потерями иракских сил и разрастающейся гуманитарной катастрофой. А в возможность полного освобождения Мосула от ИГИЛ* в этом году перестают верить даже самые большие оптимисты", - цитирует представителя Минобороны РИА "Новости".

Напомним, по меньшей мере шесть иностранных членов террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), включая выходца из России, уничтожены в прошое воскресенье в ходе авиаудара по одному из районов западного Мосула, сообщили иракские СМИ со ссылкой службу военной разведки страны.

По ее данным, россиянин Абдул-Карим (Абу Шамир) аль-Руси командовал одним из формирований ИГ. В числе убитых террористов - француз сирийского происхождения, два марокканца, турок и британец алжирского происхождения.

Иракская армия при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции с октября прошлого года проводит операцию по освобождению второго по величине города страны Мосула от боевиков ИГИЛ.

В январе войскам удалось полностью очистить от террористов восточные кварталы города, и с февраля они ведут бои в западной его части.

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