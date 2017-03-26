Омбудсмен-попадья высказалась против туберкулиновой пробы

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила Министерству здравоохранения дать право родителям самим выбирать делать пробу Манту их детям или нет. Об этом она заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС. «Когда я только пришла, один из объемов обращений был связан с реакцией Манту, что родители не хотят делать Манту, но их не берут в садики, не пускают в школы. Мы обратились в Минздрав», — сказала она.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что закон предусматривает выбор родителей делать ребенку Манту или нет. Она отметила, что «каждый волен его делать, исходя из собственных познаний, убеждений».

- Какие еще убеждения? - изумился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - В стране реальная эпидемия туберкулеза, а мы будем идти на поводу у мракобесов? А я вот не хочу, чтобы мои внуки ходили в школу, куда допускаются дети, не прошедшие проб на туберкулез! И у меня требование куда более обоснованное. В СССР больного туберкулезом было трудно показать студентам - не было больных. А всему "виной" жесткая, я бы сказал тотальная профилактика - без всяких "прав человека" быть идиотом. Человеку внутрикожно вводят антигены микобактерий - заметим, не живые бактерии, а только экстракт антигенов, и смотрят, будет на них кожная аллергическая реакция или нет. Если реакция есть, значит, человек может быть инфицирован. И все! Никакого вреда и никакого риска. Или будем ориентироваться на попадью? И пусть туберкулез распространяется, главное - чувства верующих будут в целости и сохранности, а господь разберется с теми, кто помер от чахотки... Да и вообще любую хворь можно излечить постом и молитвой, а все эти лекарства - от лукавого.