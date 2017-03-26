Коммунизм оказался многократно привлекательней монархии

В общем-то дежурный опрос на тему "хотят ли русские царя" дал весьма любопытный результат. Нет, царя русские, конечно, не хотят, но важно ведь и до какой степени...

Для начала напомним - поводом к опросу стало исследование ВЦИОМа, которое дало следующий результат:

"По данным социологов, в 2006 году против монархической формы правления высказывались 66% граждан России, а в 2013-м — 67%. В 2017 году процент противников единовластия вновь увеличился и составил 68%… Наиболее подходящей формой правления для России является республика — так ответили 88% опрошенных", — таковы результаты опроса ВЦИОМа. В принципе не против" передачи власти по наследству 22% опрошенных...

А вот наш результат:

Какая форма правления предпочтительна для России?: Абсолютная монархия (16) Конституционная монархия (18) Пожизненная диктатура (39) Президентская республика (55) Парламентская республика (305) Постепенное отмирание государства и его институтов (157)

Отметим, что ни о каких 22 процентах за монархию и речи не идет. Максимум 12 процентов, если к монархии относить пожизненную диктатуру, хотя в опросе ВЦИОМа шла речь о наследственной передаче власти. Так что выходит и вовсе жалкие 5,5 процентов!

То есть республиканские формы правления преобладают просто подавляюще.

Но горздо интересней степень стремления граждан к свободе от любой единоличной власти, даже временной. Более 50 процентов отдали свои голоса именно парламентской республике.

Но еще интересней, что введенный нами "коммунистический" тезис о постепенном отмирании государства занял уверенное второе место - и 26 процентов голосов! А существующая сейчас формально в РФ президентская республика получила всего 9 с небольшим процентов. Наелись!

Пожизненная диктатура и вовсе набрала в полтора раза меньше президентской республики - 6,6 процентов...

Вот такой вот очевидный вывод - любые персональные формы власти в России 21-го века по популярности у граждан уступают коллективным. Причем чем выше степень абсолютизма, тем ниже его популярность.

Как с таким общественным мнением даже заикаться о реставрации монархии?

Но что особенно радует - это 26 процентов желающих вовсе отмирания государства. Вот об этом уже не "заикаться" - об этом можно во весь голос!

Да, собственно, об этом я писал не раз - 21-й век будет веком отказа от авторитарных государств, лидерских партий и прочих "эгоистических" форм управления в пользу коллективных. Современные технологии позволяют концентрировать коллективный разум на любом прорывном направлении, и получать результат куда более надежный, чем любое прозрение любого гения. Не говоря уже и посредсвенностях на троне...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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