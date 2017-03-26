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Московский листок

Коммунизм оказался многократно привлекательней монархии

Опубликовано 26.03.2017 в разделе комментариев 3

царь республика
Коммунизм оказался многократно привлекательней монархии

В общем-то дежурный опрос на тему "хотят ли русские царя" дал весьма любопытный результат. Нет, царя русские, конечно, не хотят, но важно ведь и до какой степени...

Для начала напомним - поводом к опросу стало исследование ВЦИОМа, которое дало следующий результат: 

"По данным социологов, в 2006 году против монархической формы правления высказывались 66% граждан России, а в 2013-м — 67%. В 2017 году процент противников единовластия вновь увеличился и составил 68%… Наиболее подходящей формой правления для России является республика — так ответили 88% опрошенных", — таковы результаты опроса ВЦИОМа. В принципе не против" передачи власти по наследству 22% опрошенных...

А вот наш результат:

Какая форма правления предпочтительна для России?:
 
Абсолютная монархия (16)
 
Конституционная монархия (18)
 
Пожизненная диктатура (39)
 
Президентская республика (55)
 
Парламентская республика (305)
 
Постепенное отмирание государства и его институтов (157)

Отметим, что ни о каких 22 процентах за монархию и речи не идет. Максимум 12 процентов, если к монархии относить пожизненную диктатуру, хотя в опросе ВЦИОМа шла речь о наследственной передаче власти. Так что выходит и вовсе жалкие 5,5 процентов!

То есть республиканские формы правления преобладают просто подавляюще. 

Но горздо интересней степень стремления граждан к свободе от любой единоличной власти, даже временной. Более 50 процентов отдали свои голоса именно парламентской республике.

Но еще интересней, что введенный нами "коммунистический" тезис о постепенном отмирании государства занял уверенное второе место - и 26 процентов голосов! А существующая сейчас формально в РФ президентская республика получила всего 9 с небольшим процентов. Наелись!

Пожизненная диктатура и вовсе набрала в полтора раза меньше президентской республики - 6,6 процентов...

Вот такой вот очевидный вывод - любые персональные формы власти в России 21-го века по популярности у граждан уступают коллективным. Причем чем выше степень абсолютизма, тем ниже его популярность. 

Как с таким общественным мнением даже заикаться о реставрации монархии?

Но что особенно радует - это 26 процентов желающих вовсе отмирания государства. Вот об этом уже не "заикаться" - об этом можно во весь голос!

Да, собственно, об этом я писал не раз - 21-й век будет веком отказа от авторитарных государств, лидерских партий и прочих "эгоистических" форм управления в пользу коллективных. Современные технологии позволяют концентрировать коллективный разум на любом прорывном направлении, и получать результат куда более надежный, чем любое прозрение любого гения. Не говоря уже и посредсвенностях на троне...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

От редакции: 

Реставрация на марше

Долой царя!

Насмешить Господа 



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Всего комментариев к статье: 3
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Камунизьм - красивая жидовская замануха.Мягко стелят, да вот постель из стекловаты.
въедливый написал 26.03.2017 00:49
Баранов - бес, или черт, или прислуживат им. В трудовые лагеря его, в бараки, ему баланду, а его комарам. А как иначе, зовущий в светлое будующее должен быть в первых списках. Но А.Б. не согласен, он трибун, он взывала.
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Камунизьм - красивая жидовская замануха.Мягко стелят, да вот постель из стекловаты.
въедливый написал 26.03.2017 00:47
Баранов - бес, или черт, или прислуживат им. В трудовые лагеря его, в бараки, ему баланду, а его комарам. А как иначе, зовущий в светлое будующее должен быть в первых списках. Но А.Б. не согласен, он трибун, он взывала.
Ответить
ВЦИОМ - рупор Кремля
А.Головенко, журналист написал 26.03.2017 00:41
Повторюсь: 100% акций ВЦИОМа принадлежат государству. То есть перед нами рупор Администрации президента, который никаких опросов давно не проводит, а лишь озвучивает ее "хотелки". Главное - вбить в головы "лохам", что 32% электорату все-таки очень хочется кнута.
Вопрос некорректный, потому что никто из "опрашиваемых" не жил при монархии и понятия не имеет, какие она формы может принять сегодня. Да и по книгам мало что помнит.
Стране скажут: вы хотели монархии? Поэтому для Путина и его губернаторов будет введено "правой первой ночи..."
За отсутствие у вашей дочери невинности вы будете казнены на лобном мест
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