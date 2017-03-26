Чиновник - главный тунеядец!

Вечером 25 марта активисты Левого Блока вывесили баннер на Ленинградском проспекте в знак солидарности с протестующими против "декрета о тунеядцах" беларусами.

Анархисты во многих городах Белоруссии возглавили протест, не дав либеральным "лидерам" слить социальную повестку. Именно они громко заявили о том, что декрет - лишь малая часть государственного террора.

После акций 15 марта по всей стране было задержано более 300 человек, причем репрессии не собираются останавливаться. Аресты и обыски активистов продолжаются, но анархисты не сдаются и призывают всех беларусов продолжить акции протеста.

26 марта в 12 часов в Минске, с Октябрьской площади, пройдет Марш рассерженных белорусов, важную роль в котором, как мы уверены, сыграют анархисты.

Выйди на улицы, верни себе город!