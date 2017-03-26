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Московский листок

Во Владивостоке уже "вяжут": коррупция в РФ даже вербально неприкосновенна

Опубликовано 26.03.2017 в разделе комментариев 0

коррупция медведев навальный классоваяненависть владивосток
Во Владивостоке уже "вяжут": коррупция в РФ даже вербально неприкосновенна

На востоке России начались антикоррупционные митинги "Он нам не Димон", которые, по замыслу организаторов, должны в воскресенье пройти в десятках городов. Во Владивостоке, где митингующие вышли на Привокзальную площадь, митинг обернулся массовыми задержаниями: сайт "ОВД-Инфо" сообщает, что в автозаки забрали более 30 человек. Задерживают людей и в некоторых других городах. В Москве митинг должен начаться в 14:00, организаторы объявили его согласованным, а власти - нет.

Всего митинг во Владивостоке собрал около 1000 человек. Задержания начались с первых минут митинга. По свидетельствам, полиция выхватывала отдельных участников из толпы. "Востокмедиа" сообщает, что одного из организаторов митинга - депутата гордумы Юрия Кучина - задержали по дороге на несанкционированную властями массовую акцию.

По данным VL.ru, Кучину назначили 15 суток административного ареста, а также штраф в 20 тыс. рублей. Republic пишет, что после задержаний сотни жителей Владивостока устроили пикет у РОВД, куда увезли задержанных.

На акцию в Чите пришел "казачий атаман", который потребовал от протестующих разойтись. Его встретили криками "Позор" и "В Австралию", после чего он ретировался. Об этом сообщает "Медиазона".

В Новосибирске протестный митинг власти хотели запретить, но на сторону активистов встал суд. Фотоотчет публикует "НГС Новости".

В 10:56 "Интерфакс" первым из центральных агентств сообщает о проходящих в России митингах. Представитель мэрии Новосибирска сообщил, что на антикорупционной акции собрались около 1500 человек. В Барнауле пришли на порядок меньше.

А организатор антикоррупционного митинга, намеченного в Хабаровске, как и в других городах России, на 26 марта, активист Алексей Ворсин попал под суд только за попытку провести акцию и был оштрафован на 10 тысяч рублей, сообщает dvnovosti.ru. 

Организаторы митинга с требованием отставки премьер-министра Дмитрия Медведева подали заявку в городскую администрацию, а когда пришли забирать ответ на свое уведомление, их встретили сотрудники Центра "Э". Они составили протокол за незаконную организацию митинга. После этого было назначено судебное заседание. 

"Мне показали запись в одной из социальных сетей о подготовке к митингу. Но в наших сообщениях мы информировали, что собираемся проводить публичное мероприятие, без указания конкретного места, так как оно до сих пор не согласовано. Полиция произвольно трактует нормы нашего законодательства", - рассказал Ворсин. 

По ст. 20.2 КОАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" суд назначил Ворсину штраф в 10 тысяч рублей.

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