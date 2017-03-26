Украина продаст "Украину"

Недостроенный ракетный крейсер «Украина», который находится в акватории николаевского завода имени 61 коммунара, решили демилитаризировать и продать, чтобы выплатить зарплату рабочим. Соответствующий указ подписал Порошенко, сообщает издание «НикВести» со ссылкой на первого замглавы Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня.
На митинге работников завода Бонь рассказал им, как власти собираются решить вопрос с долгами по их зарплате. «У вас стоит крейсер «Украина», есть указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется – там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы», - сказал он.
Ракетный крейсер «Украина» был построен в 1984 году по заказу ВМФ СССР. В 1990 году крейсер спустили на воду, в 1996-м его достройка приостановилась. В 2000-2001 годах крейсер планировалось ввести в состав ВМС Украины, но в сентябре 2013 года стало известно, что представители военно-промышленной комиссии при правительстве России договорились с руководством Украины о покупке недостроенного крейсера за 1 миллиард рублей. 17 марта 2014 года, после того как власть на Украине сменилась в результате Евромайдана, новые власти Украины решили не продавать крейсер в Россию, а уничтожить его каким-либо приемлемым способом.
- В принципе жаль, что тяжелый крейсер, четвертый в серии "Атлантов", так и не поступит на вооружение, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Хотя логика украинских стратегов не вполне понятна - если они видят стратегическим противником Россию, то почему не оснастить ВМС Украины флагманским тяжелым крейсером, а не жалким сторожевиком "Гетман Сагайдачный"? Ну назвали бы его "Степан Бандера" и грозили бы аналогичному крейсеру "Москва" из Одесского порта... Но, видимо, настоящие хозяева Украины вовсе не намерены усиливать ее вооруженные силы - бог его знает, куда повернут главный калибр эти безумцы назавтра? Ну и продать России ее же собственность - на 95 процентов корабль построен на российские средства по ленинградскому проекту - тоже никак нельзя. Поэтому крейсер будет продан на сторону, скорей всего китайцам или индусам - если они захотят его приобретать без российского вооружения. Украина уже оснастила китайский флот авианосцем, теперь можно продать и тяжелый ракетный крейсер. Ну и слава богу...
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-+--++--+-+-+-+-+-+-+-+-+- написал 26.03.2017 12:58
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Если Китаю и нужно пока шо-то от Сколенвстана, так это Су-35.
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..Дмитрий.г.Запорожье. написал 26.03.2017 12:51
..Дмитрий.г.Запорожье. написал 26.03.2017 12:43
Данный боевой корабль не предусмотрен как действующая самостоятельная боевая еденица.Задача оного корабля-действие в составе авианосных группировок.В мире для данного корабля таких группировок две.Одна в Индии,другая в Китае,как Вы правильно заметили.Относительно демонтажа вооружения,то логика конечно в этом есть(на бумаге)но делать этого никто не будет.Украине ни ракетное,ни арт.вооружение крейсера не подходит,ну может за исключением 6 арт установок АК-630,для копирования и дальнейшего использования.А давить кацапорылую м.разь сегодня в Украине и мире принято иными средствами.В 1991 г.запад решил сделать для Ельцина исключение и не стал добивать Р.Ф.,как в свое время добил 3 Рейх и СССР в надежде на то,что Р.Ф.пойдет по пути демократических преобразований и руководители Р.Ф.не будут корчить из себя страдающих манией величия недоумков.Теперь поняли,что ошиблись и ошибку будут исправлять,ибо ни при каких условиях нельзя
давать второй шанс умирающей империи,ибо как бы империя империя не была обижена и изувечена все равно попытается подняться с единой целью-взять реванш.Так было с 3 Рейхом.Так было с СССР,так сегодня происходит с Р.Ф.Ошибка будет исправлена,ибо уж слишком дорого обходятся миру плюгавые карлики захватившие власть в племени кацапрылых макак и страдающие из за этого манией величия.
-+--++--+-+-+-+-+-+-+-+-+- написал 26.03.2017 12:41
вы им нужны как колония , и все .///
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Ликбез:
1. Колонии берут для того, шоб выкачивать из них ресурсы в пользу метрополии. Шо у нас в Украине есть такое, чего нет у США?..
2. Все страны, которые с точки зрения ватанов побывали "колониями" США, на сегодняшний день являются передовыми государствами планеты.
3. Все страны, побывавшие "колониями" россии на сегодня -- нищие и убогие полудохлые тоталитарные калеки.
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Так шо мы абсолютно не против побыть "колонией" США, а на самом деле -- аванпостом в войне против вероломной неофашистской россии.
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-+--++--+-+-+-+-+-+-+-+-+- написал 26.03.2017 12:29
вашу судьбу решат без вас . или ты думаешь путин на крым рыпнулся без
кивка из вашингтона ?///
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Бггг. То есть, великий и ужасный русский фюрер Путлер -- фуфел?.. Американская кукла с дыркой для пальца в попе? ))
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з.ы. Был совсем недавно такой персонаж по имени Саддам. Так вот, он тоже рыпнулся кроить мир в Кувейт, и тоже вроде бы по "кивку из Вашингтона. Чем для него и для его страны все закончилось, отлично знают все окромя генетически обделенных умишком русских -- иначе не было бы ни крымнашского, ни путинвведенского угара.
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Так шо недофюрерка вашего ждет трибунал и петля (если доживет), а вас ждет гражданская война, после которой от неофашистской россии останется 10-15 миллионов спокойных и доброжелательных организмов для обслуживания трубы.
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великий ватник написал 26.03.2017 12:19
крым уже защитили .вы им нужны как колония , и все .
вашу судьбу решат без вас . или ты думаешь путин на крым рыпнулся без
кивка из вашингтона ?
-+--++--+-+-+-+-+-+-+-+-+- написал 26.03.2017 12:11
ударные корабли уже не актуальны///
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Почему не актуальны? Очень даже актуальны... если они в составе АУГ ))
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Резидент ГРУ написал 26.03.2017 12:09
И вообще, какого сала ты на вражеском языке свои гнилые перлы печатаешь??? Сдается что ты - педрилко обычное, а не укропитечное. СБУ тебя скоро отловит, и будешь под шконкой сидеть... Я гарантирую это!!! =)
-+--++--+-+-+-+-+-+-+-+-+- написал 26.03.2017 12:00
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Китайцам российское вооружение уже нафиг не нужно, а вот турбины -- ой как нужны. Тем более, шо россия производить подобные движки не в состоянии.
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Второе. Для обороны черноморского и азовского побережий нам нужны прежде всего дальнобойные береговые комплексы, поскольку флот в черноморской луже по определению является смертником, а российский -- тем более: ЧФ оба раза пускали ко дну сами русские самотопы, причем безо всяких военных действий.
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Ну а морскую компоненту обороны нам обезпечат флоты стран НАТО.
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все.очевидно написал 26.03.2017 11:53
ударные корабли уже не актуальны