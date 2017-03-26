Украина продаст "Украину"

Недостроенный ракетный крейсер «Украина», который находится в акватории николаевского завода имени 61 коммунара, решили демилитаризировать и продать, чтобы выплатить зарплату рабочим. Соответствующий указ подписал Порошенко, сообщает издание «НикВести» со ссылкой на первого замглавы Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня.

На митинге работников завода Бонь рассказал им, как власти собираются решить вопрос с долгами по их зарплате. «У вас стоит крейсер «Украина», есть указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется – там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы», - сказал он.

Ракетный крейсер «Украина» был построен в 1984 году по заказу ВМФ СССР. В 1990 году крейсер спустили на воду, в 1996-м его достройка приостановилась. В 2000-2001 годах крейсер планировалось ввести в состав ВМС Украины, но в сентябре 2013 года стало известно, что представители военно-промышленной комиссии при правительстве России договорились с руководством Украины о покупке недостроенного крейсера за 1 миллиард рублей. 17 марта 2014 года, после того как власть на Украине сменилась в результате Евромайдана, новые власти Украины решили не продавать крейсер в Россию, а уничтожить его каким-либо приемлемым способом.

- В принципе жаль, что тяжелый крейсер, четвертый в серии "Атлантов", так и не поступит на вооружение, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Хотя логика украинских стратегов не вполне понятна - если они видят стратегическим противником Россию, то почему не оснастить ВМС Украины флагманским тяжелым крейсером, а не жалким сторожевиком "Гетман Сагайдачный"? Ну назвали бы его "Степан Бандера" и грозили бы аналогичному крейсеру "Москва" из Одесского порта... Но, видимо, настоящие хозяева Украины вовсе не намерены усиливать ее вооруженные силы - бог его знает, куда повернут главный калибр эти безумцы назавтра? Ну и продать России ее же собственность - на 95 процентов корабль построен на российские средства по ленинградскому проекту - тоже никак нельзя. Поэтому крейсер будет продан на сторону, скорей всего китайцам или индусам - если они захотят его приобретать без российского вооружения. Украина уже оснастила китайский флот авианосцем, теперь можно продать и тяжелый ракетный крейсер. Ну и слава богу...