В России проходят митинги против коррупции

В центре Новосибирска у театра "Глобус" в воскресенье состоялся антикоррупционный митинг оппозиции. По данным городской мэрии в акции приняли участие 1500 человек. Организаторы акции, в свою очередь сообщают четырёх тысячах демонстрантов.

Накануне Центральный районный суд Новосибирска признал незаконным отказ мэрии города в согласовании митинга. Чиновники обосновывали свое решение тем, что в сквере у театра "Глобус" идут ремонтные работы тротуарной плитки и предложили перенести митинг на 30 марта. В свою очередь организаторы акции утверждали, что никаких работ на участке не ведется. Суд встал на сторону активистов.

Как сообщает "НГС.Новости", накануне акции сторонники Навального развернули бурную деятельность для того, чтобы привлечь горожан на митинг. В частности, листовки акции активно раздавали на митинге против роста тарифов ЖКХ, который проходил в субботу.

Митинг «Он вам не Димон» начался в воскресенье в 14:00. Митинтующим включили по громкой связи трансляцию Алексея Навального по Skype. На сцене выступила Светлана Каверзина, руководитель местного отделения партии «Яблоко», депутат Аркадий Янковский, а также активист партии Навального Андрей Гладченко. Символом митинга стала желтая уточка, которую можно было увидеть на многих плакатах. По словам участников акции, в предыдущем видео говорилось о даче Медведева с домом для уток, и теперь это стало интернет-мемом.

Отмечается, что мероприятие прошло спокойно, сотрудников полиции во время митинга было практически не видно.

Также акция оппозиции в форме гайд-парка прошла в Барнауле на площади Свободы. На митинг пришли около 150 человек. По данным полиции, присутствующих на мероприятии, в акции на площади Свободы приняли участие около полутора сотен человек. "Мероприятие проходит в месте, специально отведенном для таких публичных собраний - в формате гайд-парка, в связи с этим оно не считается не санкционированным, это законно", - цитирует Интерфакс одного из организаторов митинга, председателя "Партии прогресса" в Алтайском крае Ольгу Фотиеву.

В Красноярске митинг против коррупции собрал более тысячи горожан. По словам председателя регионального отделения «Партии народной свободы» Руслана Руденко, митингующие заполнили весь сквер Космонавтов. Собравшиеся скандировали лозунги «Димон, выйди вон». По словам организаторов, митинг прошел спокойно.

Антикоррупционный митинг в Томске в сквере у Речного вокзала собрал свыше 1000 человек. Горожане принесли с собой плакаты с надписями «продай дачи - построй дороги», «коррупция ворует будущее», «крысы должны уйти», «денег нет, но вы держитесь» и другие.

В Иркутске на митинг пришли несколько сотен человек. Первым слово взял один из организаторов митинга Сергей Беспалов. Затем его сменяли один за другим еще с десяток выступающих. По данным организаторов акции, митинг прошел без эксцессов и конфликтных ситуаций.

В Челябинске несанкционированная протестная акция сторонников Алексея Навального собрала порядка 1000 человек. Задержаний или препятствования со стороны правоохранительных органов не наблюдалось.

В Чите перед началом митинга неизвестные облили зеленкой двух организаторов акции. Активисты назвала этот инцидент гнусным, но веселым. Несанкционированная акция проходила на площадь Революции. Как сообщают местные СМИ, на место проведения акции также пришли забайкальские казаки с плакатами против Алексея Навального, на которых было написано: «Нет Навальному, нет «майдану» и «Навальный — агент США!». По данным регионального МВД, никаких нарушений на митинге не зафиксировано.

Во Владивостоке на акцию во пришли около тысячи человек, несколько десятков митингующих были задержаны. Среди задержанных и организатор митинга — депутат гордумы Юрий Кучин.

По данным ФБК, о намерении принять участие в акции против коррупции заявили 84 города. При этом, митинги удалось согласовать только в 21 городе. Организаторы акции также отмечают, что к мероприятию присоединились немецкие города Бонн и Базель. Там пройдет пикетирование российского генконсульства.