Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Москве на защиту коррупции пущен слезоточивый газ и дубинки, Навальный задержан

Опубликовано 26.03.2017 в разделе комментариев 6

коррупция москва протесты навальный фбк
В Москве на защиту коррупции пущен слезоточивый газ и дубинки, Навальный задержан

В Москве в преддверии шествия против коррупции центр города наводнили силовики: полицейские, сотрудники ОМОН, кинологи, в переулках - готовые отвозить протестующих в ОВД автозаки и техника, призванная в случае чего блокировать проход по улицам. В регионах акции "Он нам не Димон" собирали сотни и тысячи человек, в большинстве городов - единичные задержания, но в целом в полицию забрали десятки человек. Источник ТАСС посулил москвичам задержания и штрафы. Около 13:30 отдельных людей начали забирать в автозаки.

Митинги 26 марта организованы в десятках городов по следам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о тайных богатствах премьера России Дмитрия Медведева. Во многих городах, включая Москву, они не были разрешены местными властями. ФБК на канале в YouTube ведет онлайн-трансляцию происходящего. В 13 часов ее смотрели почти 65 тысяч человек.

"Грани" в Twitter сообщают о первых задержаниях в Москве. Забрали мужчину с плакатом "Коррупция убивает будущее".

"Открытая Россия" пишет, что у Пушкинской задержали троих. Один из задержанных наклеил стикеры изнутри на стекла автозака.

В 14:22 пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что его задержали в районе Маяковской. Он призвал продолжать шествие: "Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией".

Напомним, день начался с задержаний во Владивостоке. На востоке России начались антикоррупционные митинги "Он нам не Димон", которые, по замыслу организаторов, должны в воскресенье пройти в десятках городов. Во Владивостоке, где митингующие вышли на Привокзальную площадь, митинг обернулся массовыми задержаниями: сайт "ОВД-Инфо" сообщает, что в автозаки забрали более 30 человек. Задерживают людей и в некоторых других городах. В Москве митинг должен был начаться в 14:00, организаторы объявили его согласованным, а власти - нет.

Всего митинг во Владивостоке собрал около 1000 человек. Задержания начались с первых минут митинга. По свидетельствам, полиция выхватывала отдельных участников из толпы. "Востокмедиа" сообщает, что одного из организаторов митинга - депутата гордумы Юрия Кучина - задержали по дороге на несанкционированную властями массовую акцию.

Материалы по теме:

Навальный нам не друг, но истина дороже

В России проходят митинги против коррупции

Во Владивостоке уже "вяжут": коррупция в РФ даже вербально неприкосновенна



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
вааще-то написал 26.03.2017 16:00
ДИМОН-крутой пацан и рашу любит
а его сынок -рашу любить обещает ИЗДАЛЕКА-паслом в какойЗАГРАНИЦЫ
Ответить
"борьба"
анатолий1 написал 26.03.2017 15:56
Это, что такое? Подрыв основ государственного строя РФ!!! Вот уничтожение СССР, Расстрел Верховного Совета, приХватизация, уничтожение памятников Сталину и Железному Феликсу, это законно. Это в какой стране Госбанк выведен из под контроля государства и работает неизвестно в чьих интересах? " Если всех воров пересажать, то с кем работать?" В.В. Путин.
Ответить
Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 26.03.2017 15:50
Коррупция-это всего лишь следствие колониальной политики Хозяев денег.Бороться надо с причиной.
Ответить
(без названия)
стоик702 написал 26.03.2017 15:49
карликовую декорацию заменят на МАКАКАревичей?
как в Киеве заменили подонка Януковича на сиониста-животное Порошеноко?
Ответить
(без названия)
мимо шел написал 26.03.2017 15:35
Ну и как победить коррупцию если ее защищают силовые структуры.
Ответить
(без названия)
на кол написал 26.03.2017 15:17
карликовые ушлепки дрищут на ляжки да от 10 человек
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления предпочтительна для России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Чиновник - главный тунеядец!
Чиновник - главный тунеядец!
26.03.2017
Газ в обмен на поцелуи
Газ в обмен на поцелуи
24.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Москве на защиту коррупции пущен слезоточивый газ и дубинки, Навальный задержан (6)
В России проходят митинги против коррупции (7)
Украина продаст "Украину" (25)
Во Владивостоке уже "вяжут": коррупция в РФ даже вербально неприкосновенна (10)
Чиновник - главный тунеядец! (7)
Коммунизм оказался многократно привлекательней монархии (22)
Вспoминали Гейдара (9)
Омбудсмен-попадья высказалась против туберкулиновой пробы (44)
Мосул перестали штурмовать иракские войска: слишком много мирных жертв (2)
Правительство Мити-виноградаря пытается удержать дальнобойщиков от стачки обещаниями "контроля" (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Северная Паттайя
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Сурков намекнул на нелояльность дочерей Путина
Дарья Митина Дарья Митина: "Высокие, высокие отношения..." - 101
Максим Калашников Максим Калашников: Судья Криворучко рассекретил свидетеля по делу ИГПР "ЗОВ"?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss