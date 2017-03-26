В Москве на защиту коррупции пущен слезоточивый газ и дубинки, Навальный задержан

В Москве в преддверии шествия против коррупции центр города наводнили силовики: полицейские, сотрудники ОМОН, кинологи, в переулках - готовые отвозить протестующих в ОВД автозаки и техника, призванная в случае чего блокировать проход по улицам. В регионах акции "Он нам не Димон" собирали сотни и тысячи человек, в большинстве городов - единичные задержания, но в целом в полицию забрали десятки человек. Источник ТАСС посулил москвичам задержания и штрафы. Около 13:30 отдельных людей начали забирать в автозаки.

Митинги 26 марта организованы в десятках городов по следам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о тайных богатствах премьера России Дмитрия Медведева. Во многих городах, включая Москву, они не были разрешены местными властями. ФБК на канале в YouTube ведет онлайн-трансляцию происходящего. В 13 часов ее смотрели почти 65 тысяч человек.

"Грани" в Twitter сообщают о первых задержаниях в Москве. Забрали мужчину с плакатом "Коррупция убивает будущее".



"Открытая Россия" пишет, что у Пушкинской задержали троих. Один из задержанных наклеил стикеры изнутри на стекла автозака.

В 14:22 пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что его задержали в районе Маяковской. Он призвал продолжать шествие: "Ребята, со мной все хорошо. Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема - борьба с коррупцией".

Напомним, день начался с задержаний во Владивостоке. На востоке России начались антикоррупционные митинги "Он нам не Димон", которые, по замыслу организаторов, должны в воскресенье пройти в десятках городов. Во Владивостоке, где митингующие вышли на Привокзальную площадь, митинг обернулся массовыми задержаниями: сайт "ОВД-Инфо" сообщает, что в автозаки забрали более 30 человек. Задерживают людей и в некоторых других городах. В Москве митинг должен был начаться в 14:00, организаторы объявили его согласованным, а власти - нет.

Всего митинг во Владивостоке собрал около 1000 человек. Задержания начались с первых минут митинга. По свидетельствам, полиция выхватывала отдельных участников из толпы. "Востокмедиа" сообщает, что одного из организаторов митинга - депутата гордумы Юрия Кучина - задержали по дороге на несанкционированную властями массовую акцию.

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