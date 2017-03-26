Митинг в Ленинграде состоялся, пришло десять тысяч

Несогласованный с городскими властями митинг оппозиции проходит на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Ранее оппозиционные активисты подали несколько заявок на акции протеста в разных частях города, однако на все заявки были получены отказы. Мероприятие на Марсовом поле не было согласовано, поскольку в этот день там проходит митинг Национально-освободительного движения (НОД).

Сторонники НОД используют звукоусиливающую аппаратуру и флаги, их мероприятие посвящено защите традиционных моральных и семейных ценностей.

В это же время в другой части Марсова поля проходит оппозиционный митинг. Сотрудники полиции не препятствуют его проведению, пока не призывают собравшихся разойтись. Данные о численности участников акции разнятся. «Деловой Петербург» приводит цифры от 6 до 10 тысяч человек.

Аналогичные акции против коррупции 26 марта проходят в ряде городов России. Некоторые из них согласованы, некоторые — нет. Так, в Москве несанкционированная акция, организатором которой выступил оппозиционер Алексей Навальный, началась в 14:00 на Тверской улице. Сообщается о массовых задержаниях участников, в том числе и организатора мероприятия оппозиционера Алексея Навального. Полицейские предлагают демонстрантам переместиться на согласованную площадку в Сокольниках.

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