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Московский листок

Митинг в Ленинграде состоялся, пришло десять тысяч

Опубликовано 26.03.2017 в разделе комментариев 6

протест коррупция либералы навальный ленинград
Митинг в Ленинграде состоялся, пришло десять тысяч

Несогласованный с городскими властями митинг оппозиции проходит на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Ранее оппозиционные активисты подали несколько заявок на акции протеста в разных частях города, однако на все заявки были получены отказы. Мероприятие на Марсовом поле не было согласовано, поскольку в этот день там проходит митинг Национально-освободительного движения (НОД). 

Сторонники НОД используют звукоусиливающую аппаратуру и флаги, их мероприятие посвящено защите традиционных моральных и семейных ценностей. 

В это же время в другой части Марсова поля проходит оппозиционный митинг. Сотрудники полиции не препятствуют его проведению, пока не призывают собравшихся разойтись. Данные о численности участников акции разнятся. «Деловой Петербург» приводит цифры от 6 до 10 тысяч человек. 

Аналогичные акции против коррупции 26 марта проходят в ряде городов России. Некоторые из них согласованы, некоторые — нет. Так, в Москве несанкционированная акция, организатором которой выступил оппозиционер Алексей Навальный, началась в 14:00 на Тверской улице. Сообщается о массовых задержаниях участников, в том числе и организатора мероприятия оппозиционера Алексея Навального. Полицейские предлагают демонстрантам переместиться на согласованную площадку в Сокольниках.

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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
непонял написал 26.03.2017 16:52
Причем здесь какой-то Ленинград?Ведь все было в Санкт-Петербурге.
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В Питере пришло десять тысяч
-+--++--+-+-+-+-+-+-+-+-+- написал 26.03.2017 16:45
Народ, в том числе, массово скандирует "Нет войне!". Прозревает потихоньку пушечное мясцо ))
.
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(без названия)
qwak написал 26.03.2017 16:45
В Питере опять заняли Зимний дворец :))
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(без названия)
Читатель Рустем написал 26.03.2017 16:33
Я смотрю в России грядут политические перемены ну вот и пришли массы в движение
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Уж лучше НОД и Навальный,
ktc написал 26.03.2017 16:33
чем все эти импотенты от политики! Надеюсь, что все у них получится! По крайней мере чурок поубавится, мерзопакостных!
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(без названия)
В лад написал 26.03.2017 16:24
Забыли, что главный жопозиоционер=зюга собирал два млн.подписей за отставку Ме и что ?
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