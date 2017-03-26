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Московский листок

Полиция задержала всех сотрудников ФБК

Опубликовано 26.03.2017 в разделе комментариев 1

Полиция задержала всех сотрудников ФБК

Полиция Москвы провела обыски в Фонде борьбы с коррупцией и задержала всех его сотрудников, сообщает в своем Twitter Алексей Навальный. "Все сотрудники фонда борьбы с коррупцией задержаны. Это - лучшая оценка их работы. ФБК не даёт спокойной жизни ворам", - отмечает оппозиционер. По его словам, всех задержанных везут в ОВД Даниловский. "70 млрд рублей украл Медведев, а обыск сейчас идёт в офисе ФБК. Вот потому и митинги по всей России", - отметил Навальный.

Сам оппозиционер был задержан на несанкционированном митинге против коррупции в у метро "Маяковская". Отмечается, что участники акции окружили и заблокировали автозак, в котором находился оппозиционер. Сам Навальный в своем микроблоге призвал демонстрантов "не отбивать" его. "Ребята, со мной все хорошо. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема — борьба с коррупцией", - написал он.

Позже Навальный сообщил, что его доставили в ОВД и расспрашивают про расследование о премьере России Дмитрии Медведеве. «Со мной все нормально. Доставили в ОВД. Сижу, обсуждаю с полицейскими фильм про Димона. Продолжайте мирную прогулку. Погода-то хорошая», – написал Навальный в Twitter.

Всего по данным правоохранителей в ходе несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны свыше 200 человек.

«Число задержанных превысило 200 человек, точных данных нет. Большое количество людей еще находятся в автобусах и доставляются в различные ОВД», - цитирует ТАСС источник в МВД.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Виктор написал 26.03.2017 17:20
Умора. Власть запрещает митинги против коррупции. Ждем, в таком случае, от нее организации альтернативных митингов - за коррупцию, с выводом на них сотрудников здравоохранения, образования, мчс, газпрома и казаков с попами.
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