Очередной лидер "Аль-Каиды" убит в Афганистане

Минобороны США сообщило об уничтожении в Афганистане боевика "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Кари Ясина, виновного в ряде резонансных терактов, в результате которых погибли американские граждане. Пентагон заявил, что Ясин был уничтожен в ходе авианалета 19 марта в провинции Пактика.

Уроженец Пакистана Ясин был причастен к взрыву в гостинице Mariott в Исламабаде 20 сентября 2008 года, приведшем к гибели "десятков невиновных жертв, в том числе американских военнослужащих Родольфо Родригеса и Мэтью О'Брайана", цитирует пресс-релиз Пентагона РИА "Новости".

Также он взял ответственность за атаку на автобус с командой игроков в крикет из Шри-Ланки в 2009 году, когда погибли восемь человек.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в связи с этим: "Уничтожение Кари Ясина - свидетельство того, что террористы, которые порочат ислам и умышленно направляют свои действия против невинных людей, не смогут избежать справедливого возмездия".

Напомним, 19 марта афганский солдат открыл огонь по американским военным на базе НАТО в Афганистане. Об этом сообщается в официальном твиттере штаба операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Ранения получили три человека.

«Трое американских солдат были ранены в результате того, что афганский солдат открыл огонь на базе в провинции Гильменд. Военнослужащим США оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Более подробной информации об инциденте в штабе не приводят.

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