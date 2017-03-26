Согласованный митинг прошёл в Томске спокойно, пришло полторы тысячи томичей

Согласованный с властями митинг прошел в сквере 1812 года у Речвокзала. Начался в 14 часов. Был свободный микрофон. Обошлось без провокаций. Все было спокойно.

Андрей Рыбка: Потому что я против коррупции и воровства. На митинг пришел впервые.

Наталья Кретова: Я требую от властей ответа на фильм Навального. Почему не рассказывают на федеральных каналах о его виноградниках о его 70 миллиардном состоянии? Я смотрела почти все фильмы Навального. Надоело терпеть все это. Платон, поборы с народа. Ничего не делается. Узнали о митинге из интернета. Больше же нигде не освещается.

Виктор Лукьянчиков: Достала коррупция, достало такое со стороны власти безобразное отношение к работе фонда борьбы с коррупцией. На митинге не в первые. Давно достало. Наверно с 99 года, как только Владимир Владимирович появился, так и стало доставать.

Мария Кулдошина: Невозможно терпеть все это вранье, воровство, вся эта их партия «Единая Россия».

Светлана Ладилова: Меня не устраивает все происходящие в нашей стране. Хотелось чтобы прекратили воровать и вообще нужно полностью менять Государственную думу. У нас сейчас доступна информация в интернете и нас совсем не устраивает то, чем они сейчас на своих заседаниях занимаются. А между тем, я пенсионерка, и мне не хватает пенсии, мне хватает ее только заплатить за квартиру и еще кое-какие платежи сделать. Меня не устраивает такая власть.

Ярослав: Дело в том что здесь собирается продвинутая молодежь и можно цеплять девушек, у которых достаточно свободные взгляды. По моему, хуже уже не бывает: имея такие ресурсы, такие возможности, мы должны быть где-то в лидерах, а живем как в Зимбабве. Уже в Гондурасе зарплата больше, чем у нас.

Кедяров Кирилл: Поддерживаем расследование против Медведева, мы хотим чтобы это расследование состоялось на государственном уровне и чтобы и государственные СМИ это осветили. Можно я от лица Есенина выскажусь: В этом мире немытом душу человеческую прихорашивают рублем. И если преступно здесь быть бандитом, то не более преступно, чем быть королем.

Дмитрий Шишанин: Навальный это человек, который борется с коррупцией, выдвигается в президенты. Мы понимаем что его не изберут, но хотя бы власти надо показать что мы недовольны политикой власти, не довольны коррупцией, которая процветает в нашей стране, и тем более не довольны когда ворует сам премьер-министр.

И вот как прокомментировала прошедший митинг, один из его организаторов Ксения Фадеева:

— Мы довольны тем, как все прошло, людей было много и люди были очень разные. Провокаций ожидали, но у нас была подготовленная служба безопасности и, поскольку митинг был согласован, мы рассчитывали на полицию, ну и мы рады конечно, что все прошло спокойно. Конечно, может быть наши выступления были немного сумбурными, но, во-первых, это из-за того, что мы долго не могли согласовать акцию и много сил ушло именно на это согласование, ну а, во-вторых, это все-таки первая наша акция.

Напомним, несогласованный с городскими властями митинг оппозиции проходит на Марсовом поле и в Санкт-Петербурге. Ранее оппозиционные активисты подали несколько заявок на акции протеста в разных частях города, однако на все заявки были получены отказы. Мероприятие на Марсовом поле не было согласовано, поскольку в этот день там проходит митинг Национально-освободительного движения (НОД).

Сторонники НОД используют звукоусиливающую аппаратуру и флаги, их мероприятие посвящено защите традиционных моральных и семейных ценностей.

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