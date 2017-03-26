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Московский листок

В Москве задержали более 500 участников антикоррупционной акции

Опубликовано 26.03.2017 в разделе комментариев 2

В Москве задержали более 500 участников антикоррупционной акции

В Москве на несогласованной акции против коррупции задержано свыше 500 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"По данным на 17:00 мск, задержаны более 500 человек", - сказал источник. По его словам, в отношении большинства из них будут составлены административные протоколы по ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Отмечается, что среди задержанных оказался и организатор акции Алексей Навальный, на него уже составлен административный протокол. Также известно, что полиция задержала всех сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: отвлекуха..отвлекуха..отвлекуха
В лад написал 26.03.2017 18:19
Согласен!!!
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отвлекуха..отвлекуха..отвлекуха
каждому свое написал 26.03.2017 18:15
Навральный пацан не трус, но только зря он Большинство за Лохав
считает . Кукарекать
" димон - вор , ПЖиВ-2 Воры " - отвлекуха от Первичных "Ваучер-Воров" = ПЖиВ -1. ЕБН, Гайдар , Чубас и еще 140 хитроапопых Шариковых и с лозунгом "Все отнять да поделить!" - котрые нагло отняли ( за 1рубль 20 к) все у 140 000 000 "терпил", да меж собой и поделили ! как Попандопулы !
Ведь Михаил Афанасьевич Булгаков ... аж в гробу бы перевернулся от такого интерпретации своего романа .. "Собчачье сердце"
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