В Москве задержали более 500 участников антикоррупционной акции

В Москве на несогласованной акции против коррупции задержано свыше 500 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"По данным на 17:00 мск, задержаны более 500 человек", - сказал источник. По его словам, в отношении большинства из них будут составлены административные протоколы по ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Отмечается, что среди задержанных оказался и организатор акции Алексей Навальный, на него уже составлен административный протокол. Также известно, что полиция задержала всех сотрудников Фонда борьбы с коррупцией.