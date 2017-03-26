Федеральные каналы проигнорировали многотысячные акции протеста по всей России Российские федеральные телеканалы полностью проигнорировали масштабную волну протестов, прокатившуюся в 84 городах по всей России. "Первый канал", "России 1", "Россия 24", НТВ, РЕН-ТВ не стали менять сетку вещания, наполненную развлекательным контентом. Так Первый канал транслировал "Кавказскую пленницу", канал «Россия 1» - танцевальный марафон "Танцуют все!", по НТВ шла еженедельная программа "Новые русские сенсации", РЕН-ТВ показывал очередные серии "Глухаря". Информация о протестных митингах и задержаниях начала попадать на ленты ведущих российских информагентств и новостных агрегаторов только ближе к вечеру. Также всероссийскую акцию протеста проигнорировал топ-новостей "Яндекса". Только вечером там появилась скромная информация о задержаниях в Москве 500 участников акции.



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