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Московский листок

Федеральные каналы проигнорировали многотысячные акции протеста по всей России

Опубликовано 26.03.2017 в разделе комментариев 14

Российские федеральные телеканалы полностью проигнорировали масштабную волну протестов, прокатившуюся в 84 городах по всей России. "Первый канал", "России 1", "Россия 24", НТВ, РЕН-ТВ не стали менять сетку вещания, наполненную развлекательным контентом.

Так Первый канал транслировал "Кавказскую пленницу", канал «Россия 1» - танцевальный марафон "Танцуют все!", по НТВ шла еженедельная программа "Новые русские сенсации", РЕН-ТВ показывал очередные серии "Глухаря".

Информация о протестных митингах и задержаниях начала попадать на ленты ведущих российских информагентств и новостных агрегаторов только ближе к вечеру. Также всероссийскую акцию протеста проигнорировал топ-новостей "Яндекса". Только вечером там появилась скромная информация о задержаниях в Москве 500 участников акции.

 



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Всего комментариев к статье: 14
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Re:
Пли написал 26.03.2017 20:36
9-й-9 написал 26.03.2017 20:15
Я думаю, завтра путлеровские пропагандоны на своих говноСМИ с утроенной силой начнут волноваться за Украину, ....
*************
Шото давно не было маленьких победоносных войн. Ради картинки и отвлекухи можна сотню-другую дорогих расеян положить где нибудь под Мариуполем
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учитесь коммуняки как надо организовывать протест
Евгений Онегин написал 26.03.2017 20:31
пока вы ананируете и хулите всех народ делом занимается. пораб уже одуматься и присрединиться
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(без названия)
ыапро написал 26.03.2017 20:30
сидят сейчас два карликовых упырька портки подтирают
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Re: Света под разными никами шат, хисторс, должна быть сцаными тряпками прогоняяема с сайта!
Это что?! написал 26.03.2017 20:27
Ivan это света. Гоните его к хренам. Он же бадхед. Он же 9-й-9 и др. Днюет и ночует здесь...
Телевизионщики, конечно, подстилки...Но, давайте без мерзких бандеровцев разбираться в своих делах. Гоните прочь Свету мерзкого и подлого скота, каклобандеру.
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странно что сегодня в центре москвы не видно рабочих уралвагонзавода на танке
корнхолио написал 26.03.2017 20:27
обещали ж приехать.
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хватит кормить федеральные сми
ИванИваныч написал 26.03.2017 20:24
пора б уже устроить акцию протеста на эту тему. выйду первый
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зарплаты у телевизионщиков миллионные
K написал 26.03.2017 20:16
хм... так зарплаты у телевизионщиков миллионные. сябитова сама сказала в эфире что получает миллион в месяц
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(без названия)
9-й-9 написал 26.03.2017 20:15
Я думаю, завтра путлеровские пропагандоны на своих говноСМИ с утроенной силой начнут волноваться за Украину, Европу, Омерику, Меркель, Порошенко, какую-то Сирию... какие протесты в Паханате, если Блевада-центр систематически доводит до сведения ватанов, что ватаны Плешивого любят и что другого счастья им не надо?
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(без названия)
Ытак написал 26.03.2017 20:12
Нахрена нам нужны такие продажные СМИ, как и сама прогнившая власть?
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Re: Света под разными никами шат, хисторс, должна быть сцаными тряпками прогоняяема с сайта!
Это что?! написал 26.03.2017 20:11
Ivan это света. Гоните его к хренам. Он же бадхед. Днюет и ночует здесь...
Телевизионщики, конечно, подстилки...Но, давайте без мерзких бандеровцев разбираться в своих делах. Гоните прочь Свету мерзкого и подлого скота, каклобандеру.
Ответить
завтра всем россиянчегам покажут страшные кадры майдана
бадхед написал 26.03.2017 20:00
а дума под общее ликование одобрит законопроект о тысячекратном ужесточении ответственности за несанкционированные митинги. ВЦИОМ тут же сообщит что после такой провокации западных спецслужб рейтинг нашего ВЕЛИКОГО ЛИДЕРА, ОТЦА ВСЕХ РОССИЯН, вырос до каких нибудь 500 - 800 процентов.
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 26.03.2017 19:53
Вот только вдуматься:в 84(!!!)городах прошли акции протеста,а телебоссы как воды в рот набрали.Прыщь на жопе у какой нибудь "звезды" вскочит так наперегонки бегут освещать,а тут тишина...Как к Навальному не относись,а телевизионщики просто подстилки.
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завтра нам расскажут как все плохо в украине
ivan написал 26.03.2017 19:37
и как зверствуют террористы в сирии и все будет зашибись. Рейтинг солцеликого подскочит до 140 поцентов
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странно что по всем каналам не демонстрировали
Анасзтаз написал 26.03.2017 19:35
анатомию протеста.
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