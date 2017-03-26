Федеральные каналы проигнорировали многотысячные акции протеста по всей России

Российские федеральные телеканалы полностью проигнорировали масштабную волну протестов, прокатившуюся в 84 городах по всей России. "Первый канал", "России 1", "Россия 24", НТВ, РЕН-ТВ не стали менять сетку вещания, наполненную развлекательным контентом.
Так Первый канал транслировал "Кавказскую пленницу", канал «Россия 1» - танцевальный марафон "Танцуют все!", по НТВ шла еженедельная программа "Новые русские сенсации", РЕН-ТВ показывал очередные серии "Глухаря".
Информация о протестных митингах и задержаниях начала попадать на ленты ведущих российских информагентств и новостных агрегаторов только ближе к вечеру. Также всероссийскую акцию протеста проигнорировал топ-новостей "Яндекса". Только вечером там появилась скромная информация о задержаниях в Москве 500 участников акции.
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Пли написал 26.03.2017 20:36
Я думаю, завтра путлеровские пропагандоны на своих говноСМИ с утроенной силой начнут волноваться за Украину, ....
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Шото давно не было маленьких победоносных войн. Ради картинки и отвлекухи можна сотню-другую дорогих расеян положить где нибудь под Мариуполем
Евгений Онегин написал 26.03.2017 20:31
ыапро написал 26.03.2017 20:30
Это что?! написал 26.03.2017 20:27
Телевизионщики, конечно, подстилки...Но, давайте без мерзких бандеровцев разбираться в своих делах. Гоните прочь Свету мерзкого и подлого скота, каклобандеру.
корнхолио написал 26.03.2017 20:27
ИванИваныч написал 26.03.2017 20:24
K написал 26.03.2017 20:16
9-й-9 написал 26.03.2017 20:15
Ытак написал 26.03.2017 20:12
Это что?! написал 26.03.2017 20:11
Телевизионщики, конечно, подстилки...Но, давайте без мерзких бандеровцев разбираться в своих делах. Гоните прочь Свету мерзкого и подлого скота, каклобандеру.
бадхед написал 26.03.2017 20:00
Будет весело и страшно///// написал 26.03.2017 19:53
ivan написал 26.03.2017 19:37
Анасзтаз написал 26.03.2017 19:35