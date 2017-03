Бывший помощник депутата Игошина Влад Никифорук застрелился на могиле дочери москва кпрф госдура суицид in memoriam На Котляковском кладбище в Москве обнаружили тело мужчины рядом с могилой его дочери, сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах столицы. По словам источника, рядом с телом нашли предсмертную записку, в которой мужчина просил никого не винить в его смерти. Рядом также нашли пневматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. По информации СМИ, погибший Владислав Никифорук работал помощником депутата Госдумы. Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что следствие проводит проверку. Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает: - С Владом мы работали в 2001-м году, осенью-зимой, он в соседней комнате трудился - спичрайтером тогда ещё члена фракции КПРФ, затем ставшего, как это водится, единороссом. С Владом связаны очень светлые и местами классово противоречивые воспоминания - отчасти в режиме реального времени всё происходившее "на конспиративной квартире в доме четыре" (по улице Тверской) отражено во Второй части "Поэмы Столицы", которую Влад читал, ещё работая на Игошина. Взволнованный возможностью утечки "инсайда" депутат велел помощникам проштудировать весь том, но - ничего из бизнеса, только личное там жило и живёт. Влад вспоминается мне олицетворением буржуазного благополучия - румянощёким, белокожим усачом, сторонником семейных ценностей и действующей власти (меня он любил называть вредителем - поскольку разговоры о революции и национализации в сих священных стенах доносились и до него). В ту пору, пока мы издавали газету "Молодёжная политика" в рамках деятельности Комиссии по патриотическому воспитанию молодёжи ЦК КПРФ, мы работали в соседних комнатах квартиры поколения "сталинской номенклатуры", потолки и стены которой так и дышали 1930-ми, легендарными и красноармейскими. Я бегал тогда в подземный переход - перейдя со школьной зарплатки на деньжата чуть побольше (аж 4 тысячи против полутора-двух) мог позволить себе булочки с печёнкой, а вот Влад... Он любил закупаться в "бутике" Danone, что был на первом этаже перед нашей (и к Думе ведущей) аркой. Потихоньку и я приобщался к доселе враждебным и недоступным мне йогуртам - но было дороговато... Влад писал в ту пору диссертацию о мобилизационной экономике - в ней он проводил аналогии между Путиным и Сталиным, столь модные впоследствии (правда, деиндустриализацию мобилизацией не назовёшь - с высоты прожитых нулевых это можно сказать уверенно, а тогда имелись иллюзии и мечты об "эволюционном возврате на путь социалистического развития"). Разговаривая с женой по мобильному (у него был мобильный!) Влад всегда преображался, в голосе появлялось нечто дополнительно обаятельное, нежное, эксклюзивное - за ним ощущалась счастливая семья, ради которой "всё в семью"... Сочиняя реплики своего депутата для СМИ, он частенько цитировал Жванецкого - как политически беспроигрышного авторитета, и вообще смотрел на жизнь всегда с долей иронии и дистанции. Казалось тогда, у него "всё схвачено", а будущее Влада гарантировано на десятилетия. Мы-то вскоре покинули эти уютные стены съёмной 4-комнатной квартиры - созданная с нуля, собранная и мною в том числе "по винтику" (вся редакционная мебель) газета "Независимое Обозрение" с января 2002-го потребовала переехать на набережную Максима Горького (Космодамианскую) в отдельное подвальное помещение. Влад же остался в "хэдкуОртэрс" на Тверской (в трёх минутах от Кремля), куда мы наведывались всё реже. Влад обожал слушать там вместе со мной "Мановар", и особенно песню Blood Of My Enemies... Кто б мог подумать на заре нулевых, что упитанный, цветущий, благоухающий на всю квартиру любовью к жене и дочери Влад закончит жизнь именно так трагично? Впрочем, мы явно главного не знаем. До нас уже в 2009-м, на встрече "профсоюза редакции" донеслись слухи, что от былого благополучия мало осталось, а от былого депутата Влад ушёл (или "ушли") и теперь употребляет не только молочную продукцию...



Рейтинг: 1.00, Голосов: 1 Поделиться