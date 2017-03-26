В Минске сегодня тоже "вязали", но не противников, а сторонников тунеядства

На Октябрьской площади в Минске в воскресенье, 26 марта, сотрудники ОМОНа задержали десятки граждан, пришедших на площадь в знак солидарности с задержанными накануне на несанкционированной акции против политики властей Белоруссии. Около 100 человек по призыву сообщества "Студенты Беларуси" пришли сегодня в центр Минска с требованием освободить политзаключенных, задержанных на День Воли, они также потребовали отставки президента Александра Лукашенко.

По неофициальным данным, правоохранительные органы в субботу задержали от 700 до 1000 участников "Марша рассерженных белорусов", которые намеревались пройти от Национальной академии наук через центр города. Заранее запланированное, но не согласованное с властями шествие, приуроченное к 99-летию образования Белорусской народной республики (БНР), так и не состоялось. "Марш рассерженных белорусов" должен был стать продолжением серии протестных выступлений против президентского указа о тунеядцах.

В воскресенье в районе Октябрьской площади, Купаловского театра и Дворца Республики продолжили дежурить милицейские автозаки. Сотрудники милиции сначала предупредили собравшихся о незаконности их действий и попросили разойтись, затем начались задержания. Задержания происходили не только на Октябрьской площади, но и на подходе к ней. На самой Октябрьской площади остались только ОМОНовцы и журналисты, которых не трогают. В центре Минска продолжают оставаться сотни работников милиции, десятки автозаков и другой специальной техники.

Напомним, правоохранительные органы Белоруссии задержали 17 человек, подозреваемых в подготовке массовых беспорядков, сообщает местный правозащитный центр "Весна". По его данным, все задержания произошли в период с 21-го по 22 марта.

На сайте организации приводится список с именами и фамилиями задержанных, а также с указанием мест их содержания. В числе прочего в списке упомянуты лидер незарегистрированного оппозиционного белорусского движения "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич и Виктор Данилов, которого называют представителем "Белого легиона" - незарегистрированной спортивно-патриотической белорусской организации, передает "Интерфакс".

Всем задержанным предъявлены обвинения в подготовке массовых беспорядков - ч. 3 ст. 293 УК Белоруссии. Наказание по данной статье предусматривает арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Правозащитники отмечают, что список задержанных не окончательный - он постоянно обновляется и дополняется.

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