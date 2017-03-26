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Московский листок

В Минске сегодня тоже "вязали", но не противников, а сторонников тунеядства

Опубликовано 26.03.2017 в разделе комментариев 1

протест белоруссия либералы тунеядцы
В Минске сегодня тоже "вязали", но не противников, а сторонников тунеядства

На Октябрьской площади в Минске в воскресенье, 26 марта, сотрудники ОМОНа задержали десятки граждан, пришедших на площадь в знак солидарности с задержанными накануне на несанкционированной акции против политики властей Белоруссии. Около 100 человек по призыву сообщества "Студенты Беларуси" пришли сегодня в центр Минска с требованием освободить политзаключенных, задержанных на День Воли, они также потребовали отставки президента Александра Лукашенко.

По неофициальным данным, правоохранительные органы в субботу задержали от 700 до 1000 участников "Марша рассерженных белорусов", которые намеревались пройти от Национальной академии наук через центр города. Заранее запланированное, но не согласованное с властями шествие, приуроченное к 99-летию образования Белорусской народной республики (БНР), так и не состоялось. "Марш рассерженных белорусов" должен был стать продолжением серии протестных выступлений против президентского указа о тунеядцах.

В воскресенье в районе Октябрьской площади, Купаловского театра и Дворца Республики продолжили дежурить милицейские автозаки. Сотрудники милиции сначала предупредили собравшихся о незаконности их действий и попросили разойтись, затем начались задержания. Задержания происходили не только на Октябрьской площади, но и на подходе к ней. На самой Октябрьской площади остались только ОМОНовцы и журналисты, которых не трогают. В центре Минска продолжают оставаться сотни работников милиции, десятки автозаков и другой специальной техники.

Напомним, правоохранительные органы Белоруссии задержали 17 человек, подозреваемых в подготовке массовых беспорядков, сообщает местный правозащитный центр "Весна". По его данным, все задержания произошли в период с 21-го по 22 марта. 

На сайте организации приводится список с именами и фамилиями задержанных, а также с указанием мест их содержания. В числе прочего в списке упомянуты лидер незарегистрированного оппозиционного белорусского движения "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич и Виктор Данилов, которого называют представителем "Белого легиона" - незарегистрированной спортивно-патриотической белорусской организации, передает "Интерфакс". 

Всем задержанным предъявлены обвинения в подготовке массовых беспорядков - ч. 3 ст. 293 УК Белоруссии. Наказание по данной статье предусматривает арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет. 

Правозащитники отмечают, что список задержанных не окончательный - он постоянно обновляется и дополняется.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
..Дмитрий.г.Запорожье. написал 26.03.2017 20:25
Белоруссы,еще более убогая нация чем кацапье,если до сих пор терпят этого тупорылого репаного колхозника.Все благополучие Белоруссии основано на работе двух предприятий.
Первый,это условно Мозельский НПЗ(поставки продукции в ЕС).Второй,это условно МАЗ(поставки продукции в кацапомойку).Лука за время своего правления не проводил никаких реформ,от слова СОВСЕМ.Все предприятия государственные,соответственно имея договор с кацапомойкой о совместном государстве лука просто демпинговал и в ЕС и в кацапомойке,ибо то что в Белоруссии называется деньгами даже по сравнению с дровами кацапомойки резанная бумага.Это не нравилось владельцам профильных активов в кацапомойке и были неоднократные попытки выкупить МАЗ тем же Дерипаской и той же группой Камаз.Лука не захотел и тогда начался весь этот "цирк с конями".Наконец лука сдался и согласился продать МаЗ за $ 2.5 млд,но кацапье захотело забрать з-д бесплатно,поэтому "цирк с конями" продолжается.Лука придумал остроумный выход.Прибежал со всей документацией по своим
предприятиям(МаЗ и впк) в Украину,чего кацапорыле макаки никак не ожидали,чем гарантировал возможность в случае чего драпануть к нам(по крайней мере своего сынулю спровадить от греха подальше)и договорился с Ираном о поставках нефти на свой НПЗ.Результат все видят.Корпорация Богдан начала производство авто МаЗ,в Херсоне собирают трактора МТХ-80,в Запорожье создали новый радар на основе разработок Гомельского конструкторского бюро &#171;ЛУЧ&#187;-Ведущего предприятия в Республике Беларусь по разработке и изготовлению антенно-фидерных устройств и их элементов,а в Одессе разгрузился первый танкер с 80 тыс тон.нефти из Ирана.Нефть через нефтепровод Одесса-Броды и ж\д дорогой поставлена на Мозельский нпз с целью дальнейшей переработки.Сейчас у луки два варианта.
1.Договориться с оппозицией и свалить по хорошему в Украину вышвырнув кацапье в свою кацапомойку.Тогда Белоруссия пройдя весь путь реформ станет нормальной страной.
2.Упереться рогом,как Янукович с более печальными последствиями,ибо вступатьса за луку запад,после того,как лука там политическую оппозицию репрессировал и диктатуру установил уж точно не будет,а война с кацапорылой м.разью для Белоруссии
долго не продлится.Кацапье Белоруссов своим солдатским мясом закидает.
Вот примерно так.
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