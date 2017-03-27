"Москве в очередной раз "загнули салазки""

Во время несанкционированной акции в центре Москвы полицейские задержали около 600 человек, сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. Ранее МВД сообщало, о 500 задержанных, но оказалось больше.

Аналогичные акции прошли во многих городах страны, но местным властям хватило ума не проводить массовых задержаний, а указаний из центра быть дураками, видимо, не поступало.

Зато в столице департамент по противодействию коррупции отчитался о рекордном числе задержанных на акции против коррупции!

Начнем с конца - а что послужило причиной отказа в разрешении на акцию? Да никакой причины, как обычно - по беспределу. Вот идите митинговать в Лужники. Или в Сокольники. Не хотите? ну идите на фиг!

А почему против коррупции, с которой борется, если ему верить, конечно, сам президент и всё его окружение - и нельзя! Вот по главной улице, чтоб все видели - народ против коррупции. Почему нельзя?

Видимо, это секретная информация, составляющая государственную тайну.

Кстати, что-то молчит не-Димон. Когда вышел фильм, его пресс-секретарша высказалась достаточно пренебрежительно, типа "ходют тут всякие". Ну вот "всякие" вышли ходить по Тверской, даже не опасаясь задержания полицией и составления протокола, в котором под копирку будет написана всякая чушь: размахивал руками, выкрикивал, мешал проходу граждан...

Димон, теперь-то как, после массовых задержаний? Кроссовочки-то не жмут?

Ясно, собянинские расстарались - ему в Москве уж тесно, ему в Белый дом надо. Но кого это волнует? На поверхности-то одно видно - все воры. Все!

А тому, кто скажет вору, что тот вор - загнут салазки. Воровать можно. А вот показывать пальцем - нехорошо.

И как они станут проводить выборы президента, на таком-то фоне?

А.Б.