"Москве в очередной раз "загнули салазки""

Во время несанкционированной акции в центре Москвы полицейские задержали около 600 человек, сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. Ранее МВД сообщало, о 500 задержанных, но оказалось больше.
Аналогичные акции прошли во многих городах страны, но местным властям хватило ума не проводить массовых задержаний, а указаний из центра быть дураками, видимо, не поступало.
Зато в столице департамент по противодействию коррупции отчитался о рекордном числе задержанных на акции против коррупции!
Начнем с конца - а что послужило причиной отказа в разрешении на акцию? Да никакой причины, как обычно - по беспределу. Вот идите митинговать в Лужники. Или в Сокольники. Не хотите? ну идите на фиг!
А почему против коррупции, с которой борется, если ему верить, конечно, сам президент и всё его окружение - и нельзя! Вот по главной улице, чтоб все видели - народ против коррупции. Почему нельзя?
Видимо, это секретная информация, составляющая государственную тайну.
Кстати, что-то молчит не-Димон. Когда вышел фильм, его пресс-секретарша высказалась достаточно пренебрежительно, типа "ходют тут всякие". Ну вот "всякие" вышли ходить по Тверской, даже не опасаясь задержания полицией и составления протокола, в котором под копирку будет написана всякая чушь: размахивал руками, выкрикивал, мешал проходу граждан...
Димон, теперь-то как, после массовых задержаний? Кроссовочки-то не жмут?
Ясно, собянинские расстарались - ему в Москве уж тесно, ему в Белый дом надо. Но кого это волнует? На поверхности-то одно видно - все воры. Все!
А тому, кто скажет вору, что тот вор - загнут салазки. Воровать можно. А вот показывать пальцем - нехорошо.
И как они станут проводить выборы президента, на таком-то фоне?
А.Б.
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!!DAJATAKI-BOG--TOT! Q!!!&&& написал 27.03.2017 01:01
- Таки не "Москве", а с-ному городу де-Билл-абаду, жидели которого улюлюкали, глядя на расстрел у Белого Дома последних Советских Людей, становились вкилометровые очереди, чтобы отс-осать умакдональдса, голосовали за развал СССР подсаживали на танк Алкаша Мордатого... В столицы всегда стекается бы-дло! Тьфу на них, будь они прокляты и чтобы дети их таки добра не имели! То таки да!
Юрий 1234 написал 27.03.2017 01:00