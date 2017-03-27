Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Москве в очередной раз "загнули салазки"

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 2

навальный полиция димон
Москве в очередной раз "загнули салазки"

Во время несанкционированной акции в центре Москвы полицейские задержали около 600 человек, сообщил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. Ранее МВД сообщало, о 500 задержанных, но оказалось больше.

Аналогичные акции прошли во многих городах страны, но местным властям хватило ума не проводить массовых задержаний, а указаний из центра быть дураками, видимо, не поступало.

Зато в столице департамент по противодействию коррупции отчитался о рекордном числе задержанных на акции против коррупции!

Начнем с конца - а что послужило причиной отказа в разрешении на акцию? Да никакой причины, как обычно - по беспределу. Вот идите митинговать в Лужники. Или в Сокольники. Не хотите? ну идите на фиг!

А почему против коррупции, с которой борется, если ему верить, конечно, сам президент и всё его окружение - и нельзя! Вот по главной улице, чтоб все видели - народ против коррупции. Почему нельзя?

Видимо, это секретная информация, составляющая государственную тайну.

Кстати, что-то молчит не-Димон. Когда вышел фильм, его пресс-секретарша высказалась достаточно пренебрежительно, типа "ходют тут всякие". Ну вот "всякие" вышли ходить по Тверской, даже не опасаясь задержания полицией и составления протокола, в котором под копирку будет написана всякая чушь: размахивал руками, выкрикивал, мешал проходу граждан...

Димон, теперь-то как, после массовых задержаний? Кроссовочки-то не жмут?

Ясно, собянинские расстарались - ему в Москве уж тесно, ему в Белый дом надо. Но кого это волнует? На поверхности-то одно видно - все воры. Все!

А тому, кто скажет вору, что тот вор - загнут салазки. Воровать можно. А вот показывать пальцем - нехорошо.

И как они станут проводить выборы президента, на таком-то фоне?

А.Б.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 6
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!!DAJATAKI-BOG--TOT! Q!!!&&& написал 27.03.2017 01:01
"Москве в очередной раз "загнули салазки""
- Таки не "Москве", а с-ному городу де-Билл-абаду, жидели которого улюлюкали, глядя на расстрел у Белого Дома последних Советских Людей, становились вкилометровые очереди, чтобы отс-осать умакдональдса, голосовали за развал СССР подсаживали на танк Алкаша Мордатого... В столицы всегда стекается бы-дло! Тьфу на них, будь они прокляты и чтобы дети их таки добра не имели! То таки да!
Ответить
Плохой народец
Юрий 1234 написал 27.03.2017 01:00
Действительно интересно: как САМ, или Димон возьмут бороться с коррупцией - то слушай, народ и учись, а как народ попробует с тем же самым бороться - то сразу в каталажку. Плохой народ пошел, необучаемый.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления предпочтительна для России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Чиновник - главный тунеядец!
Чиновник - главный тунеядец!
26.03.2017
Газ в обмен на поцелуи
Газ в обмен на поцелуи
24.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Москве в очередной раз "загнули салазки" (2)
В Минске сегодня тоже "вязали", но не противников, а сторонников тунеядства (3)
Федеральные каналы проигнорировали многотысячные акции протеста по всей России (35)
Бывший помощник депутата Игошина Влад Никифорук застрелился на могиле дочери (9)
В Москве задержали более 500 участников антикоррупционной акции (7)
Согласованный митинг прошёл в Томске спокойно, пришло полторы тысячи томичей (3)
Полиция задержала всех сотрудников ФБК (5)
Митинг в Ленинграде состоялся, пришло десять тысяч (11)
Очередной лидер "Аль-Каиды" убит в Афганистане (1)
В Москве на защиту коррупции пущен слезоточивый газ и дубинки, Навальный задержан (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: В Питере ненастнo
Максим Калашников Максим Калашников: ПРЕДМАЙДАНЬЕ
Максим Калашников Максим Калашников: Вот "пристали, как банный лист": "вызывай, мол, Навального на дебаты!
Максим Калашников Максим Калашников: ОПАСНЫЕ ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Максим Калашников Максим Калашников: Кремлёвская раскрутка Навального удалась
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss