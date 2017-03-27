На антикоррупционном митинге в Москве задержаны более 1000 человек

Во время митинга против коррупции в Москве 26 марта силовики задержали 1030 человек, сообщает "ОВД-Инфо". Их развезли по 51 разным отделениям полиции. Отмечается, что в отделениях остаются минимум 120 человек. Большинству из задержанных активистов оформили штраф в размере до 20 тысяч рублей за "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". В 22 ОВД задержанных допрашивали сотрудники Следственного комитета — по отдельным данным, в связи с травмой, которую днем получил сотрудник полиции на Тверской улице. При этом задержанным задавали и вопросы по поводу целей посещения протестной акции и получали ли они сами травмы в ходе задержания.
Напомним, антикоррупционная акция, приуроченная к расследованию ФБК в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева, прошла накануне на Пушкинской площади. Всего в акции, по оценке ФБК, участвовали 25-30 тыс. человек. По оценкам полиции, протестующих было около 8 тысяч.
|
|
Это что?! написал 27.03.2017 10:11
Телевизионщики, конечно, подстилки...Но, давайте без мерзких бандеровцев разбираться в своих делах. Гоните нах*р эту- Свету мерзкого и подлого скота, каклобандеру.
стоик699 написал 27.03.2017 10:03
Целование "Сердюкова с Васильевой" в их задницы уже всем надоело?
.
Карлики в панике?
.
По-Пескову "размазать печень по асфальту" тоже УЖЕ не получается?
Ытак написал 27.03.2017 09:57
СтарЧе написал 27.03.2017 09:46