На антикоррупционном митинге в Москве задержаны более 1000 человек

Во время митинга против коррупции в Москве 26 марта силовики задержали 1030 человек, сообщает "ОВД-Инфо". Их развезли по 51 разным отделениям полиции. Отмечается, что в отделениях остаются минимум 120 человек. Большинству из задержанных активистов оформили штраф в размере до 20 тысяч рублей за "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". В 22 ОВД задержанных допрашивали сотрудники Следственного комитета — по отдельным данным, в связи с травмой, которую днем получил сотрудник полиции на Тверской улице. При этом задержанным задавали и вопросы по поводу целей посещения протестной акции и получали ли они сами травмы в ходе задержания.

Напомним, антикоррупционная акция, приуроченная к расследованию ФБК в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева, прошла накануне на Пушкинской площади. Всего в акции, по оценке ФБК, участвовали 25-30 тыс. человек. По оценкам полиции, протестующих было около 8 тысяч.