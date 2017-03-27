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Московский листок

На антикоррупционном митинге в Москве задержаны более 1000 человек

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 4

На антикоррупционном митинге в Москве задержаны более 1000 человек

Во время митинга против коррупции в Москве 26 марта силовики задержали 1030 человек, сообщает "ОВД-Инфо". Их развезли по 51 разным отделениям полиции. Отмечается, что в отделениях остаются минимум 120 человек. Большинству из задержанных активистов оформили штраф в размере до 20 тысяч рублей за "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". В 22 ОВД задержанных допрашивали сотрудники Следственного комитета — по отдельным данным, в связи с травмой, которую днем получил сотрудник полиции на Тверской улице. При этом задержанным задавали и вопросы по поводу целей посещения протестной акции и получали ли они сами травмы в ходе задержания.

Напомним, антикоррупционная акция, приуроченная к расследованию ФБК в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева, прошла накануне на Пушкинской площади. Всего в акции, по оценке ФБК, участвовали 25-30 тыс. человек. По оценкам полиции, протестующих было около 8 тысяч.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Гоните сцаными тряпками Свету и Диму. Нех им тут делать.
Это что?! написал 27.03.2017 10:11
Ivan, скотовед, СтарЧе,15426378, "жоповеду" и прочие- это света. Возможно, Ытак...Часто вместо Ника словосочетания. Гоните его к хренам. Он же бадхед. Он же 9-й-9? -+--++--+-+-+-+-+-+-+-+-+- и др. Днюет и ночует здесь...
Телевизионщики, конечно, подстилки...Но, давайте без мерзких бандеровцев разбираться в своих делах. Гоните нах*р эту- Свету мерзкого и подлого скота, каклобандеру.
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(без названия)
стоик699 написал 27.03.2017 10:03
Болевая точка нащупана - КОРРУПЦИЯ ?
Целование "Сердюкова с Васильевой" в их задницы уже всем надоело?
.
Карлики в панике?
.
По-Пескову "размазать печень по асфальту" тоже УЖЕ не получается?
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(без названия)
Ытак написал 27.03.2017 09:57
Если по оценке полиции, то получается задержали каждого восьмого. Понимаете, они уже на все готовы. То ли еще будет, когда начнутся серьезные столкновения. Будут уже не задержания. Вспомните 1905 год.
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Потянуло ветерком...
СтарЧе написал 27.03.2017 09:46
Народу слово, раскачаем все яхты до полного разрушения !
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