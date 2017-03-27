Два жилых комплекса "Интеко" на землях МГУ могут снести по решению Росреестра

Росреестр потребовал признать незаконным строительство на землях МГУ на юго-западе Москвы жилых комплексов "Шуваловский" и Dominion, возведенных в 2008 году компанией Елены Батуриной "Интеко", сообщает газета "Коммерсант". Если университету не удастся доказать в суде легитимность стройки, то его могут обязать снести постройки или заплатить штраф минимум 2 миллиарда рублей.

По данным издания, на прошлой неделе кассационная инстанция арбитражного суда отправила на новое рассмотрение дело о нецелевом использовании почти 122 га на Ломоносовском проспекте в районе Раменок на юго-западе Москвы. Эта земля, принадлежащая РФ, находится в бессрочном пользовании у Московского госуниверситета (МГУ). Здесь разрешалось строительство нового комплекса зданий МГУ. Но в 2015 году управление Росреестра по Москве обнаружило, что еще в 2008 году земля была застроена жильем и коммерческой недвижимостью ЗАО "Интеко". Речь идет о проектах "Шуваловский" и Dominion, где "Интеко" возвело около 800 тыс. кв. м: соответствующее постановление столичного правительства еще в 2004 году было подписано тогдашним мэром Юрием Лужковым.

В сентябре 2016 года, после двухлетней тяжбы, Росреестр фактически признал объекты, размещенные на спорном участке, самовольными постройками и предписал снести их. За неисполнение требований Росреестр составил протокол об административном правонарушении, по которому вузу грозит штраф в размере 1-2% от кадастровой стоимости участка, или 300-600 млн руб.

В "Интеко" заявили, что удовлетворены решением кассации, так как претензии не имеют под собой достаточного основания. Пресс-служба МГУ не смогла подготовить комментарии, а источник в Росреестре сказал газете, что университет пока не представил документальных доказательств, что на спорном участке возможно жилищное строительство.

Один из чиновников мэрии пояснил изданию, что под коммерческую застройку подлежала лишь часть 122 га, а не вся площадка. Он признает, что если МГУ не удастся доказать свою правоту, то возникнет серьезная проблема: в "Шуваловском" и Dominion все квартиры раскуплены. "Остается только добиться мирового соглашения", - заявил чиновник мэрии. Другой собеседник издания утверждает, что в этом случае вуз ждут огромные штрафы — от 2 млрд руб. и выше.