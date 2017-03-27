Ангарский маньяк Попков убил 84 женщины за 20 лет

Осужденному на пожизненное заключение бывшему сотруднику МВД Михаилу Попкову предъявлено новое обвинение в убийстве еще 60 девушек и женщин за последние 20 лет, передает Интерфакс со ссылкой на СКР.

"По данным следствия, Попков совершил на территории Иркутской области (городе Иркутске и Иркутском районе, в городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирском и Усольском районе) за 20 лет не менее 84 убийств. Возраст потерпевших - женщин, убитых им, варьируется от 16 до 40 лет", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования были найдены орудия убийства, личные вещи убитых, следователи нашли и опросили более 900 свидетелей.

Отмечается, что по выводам психолого-психиатрической экспертизы Попков в момент совершения преступления находился в состоянии вменяемости и осознавал общественную опасность своих действий.