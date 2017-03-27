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Московский листок

Ангарский маньяк Попков убил 84 женщины за 20 лет

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 3

Ангарский маньяк Попков убил 84 женщины за 20 лет

Осужденному на пожизненное заключение бывшему сотруднику МВД Михаилу Попкову предъявлено новое обвинение в убийстве еще 60 девушек и женщин за последние 20 лет, передает Интерфакс со ссылкой на СКР.

"По данным следствия, Попков совершил на территории Иркутской области (городе Иркутске и Иркутском районе, в городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирском и Усольском районе) за 20 лет не менее 84 убийств. Возраст потерпевших - женщин, убитых им, варьируется от 16 до 40 лет", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках расследования были найдены орудия убийства, личные вещи убитых, следователи нашли и опросили более 900 свидетелей.

Отмечается, что по выводам психолого-психиатрической экспертизы Попков в момент совершения преступления находился в состоянии вменяемости и осознавал общественную опасность своих действий.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
прикольно написал 27.03.2017 11:15
В Ангарске убили 84 женщины и всем пофигу, пос-рать
никто никого не искал, улиц не патрулировали
а как по зомбоящику показали провокационное вранье про распятого мальчика
тут же тысячи дебилов поехали в Украину убивать украинцев
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(без названия)
неФедя написал 27.03.2017 10:40
тут вопрос в другом что для него лучше смертная казнь или пожизненное? первого у нас вроде как нет, а во второе не могут внести какие-либо "истязания"
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(без названия)
Никель написал 27.03.2017 10:35
Вопрос, я теперь, как налогоплатильщик, эту ***** пожизненно содержать буду????
Нах надо, я бы кота лучше завел.
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