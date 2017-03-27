Дмитрий Медведев 26 марта "Неплохо, на лыжах покатался"

Премьер-министр Дмитрий Медведев в день проведения антикоррупционной акции "Он вам не Димон" катался на лыжах. Об этом он сообщил в Instagram. Один из пользователей социальной сети под именем ispiridonoff поинтересовался у Дмитрия Анатольевича как тот провел свой воскресный день, 26 марта.

"Неплохо, на лыжах покатался", - ответил Медведев, прикрепив веселый смайлик. Где именно он отдыхал премьер-министр не уточнил.

Напомним, по данным "ОВД-Инфо" 26 марта на митинге против коррупции в Москве силовики задержали 1030 человек. В настоящее время в отделениях остаются минимум 120 человек. Большинству из задержанных активистов оформили штраф в размере до 20 тысяч рублей за "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания".