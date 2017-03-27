Полицаи на улицах Москвы

Главное на этом ролике - поведение т.н. "сотрудников правопорядка". Посмотрите, граждане, как они вас ненавидят! Именно вас, рядовых граждан - сами они, конечно, не рядовые, у них лычки есть... Люди, которые подверглись оскорблениям и насилию со стороны т.н. "правоохранителей", ни в чем не были виноваты - в противном случае странной была бы тактика разгона подозреваемых.

Когда они берут с собой для "охраны" массовых мероприятий служебных собак, возникает вопрос - кого они охраняют собаками? Себя от нас?

Сами они сильно отличаются по своему поведению от собак? Впрочем, отличаются. Собаки ведут себя намного сдержаннее и воспитанней. Собаке и в голову не придет назвать вас "сукой".

Надо признать, что люди в форме - это какой-то другой народ, по отношению к которому люди без формы - не люди вовсе, а так.

Теперь к "раненому". Все пишут, что "ранен" полицейский. На видео никаких ран нет, судя по всему парень после нокаута. Ушибленный. Или по-научному - контуженный. На наших глазах он малость уже очухивается. Неприятная вещь, но обыкновенная. Сотрясение мозга, судя по всему.

Дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции в Москве передано в центральный аппарат СК, сообщила журналистам и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко. Статья 317 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По ней обвиняется лицо (либо лица) нанесшие вчера в Москве побои полицейскому. От 12 до 20 лет, либо пожизненное.

Согласно показаниям свидетелей, кто-то нанес полицейскому удар "с ноги". По защитному шлему. Обычная ситуация, по идее, для этого им на то место, где у обычных людей голова, надевают шлемы. И, судя по их поведению на улицах города, надевают не напрасно - они ж сами провоцируют людей, задирают, оскорбляют. И иногда кто-то поддается на провокацию... Где тут угроза жизни? Только если голова в шлеме совсем уж "тряпочная".

Но мы должны понимать - есть мы и есть они. Законы нам дадены вроде бы одинаковые, но вот действуют они по-разному. Если вас изобьют полицейские, то скорее всего вы получите еще и штраф за сопротивление им. А если вы ударите полицейского, то это будет расцениваться "вплоть до пожизненного".

Если же мы посмотрим статистику граждан, пострадавших от полицейских, и сравним с числом полицейских, которые пострадали от граждан, то сравнение будет совсем не в пользу нас с вами. Получится, что это граждан надо охранять от "правоохранителей", а не наоборот.

Хотя охранять полицию от граждан тоже довольно странно.

Да ведь, собственно, бывшую "народную милицию" переименовал в полицаев именно Димон, который тогда исполнял роль президента. Вот на такой именно случай и переиименовали, вывели, так сказать, из рядов народа. Теперь, когда народ вышел сказать не-Димону, что красть грешно, вовремя реформированная полиция показала, на что способна - вот уж в одной Москве "повинтили" целую тысячу... Скольких избили, сказать не берусь, данных еще нет, но счет явно в пользу не-Димона и его "деревянных солдат" - один к тысяче. Победа за явным преимуществом, почти чистая.

Нам четко дают понять - у нас нет никаких прав. Мы для них вообще не люди. Единственное наше право - это доиться, пока есть что выдаивать, а потом безропотно пойти на мясо.

Несогласным - выбраковка.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск