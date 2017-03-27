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Московский листок

Любимый писатель Путина узрел в возмущениях Митиной роскошью преддверие революции

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 2

коррупция ссср революция питерские фбк
Любимый писатель Путина узрел в возмущениях Митиной роскошью преддверие революции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в день антикоррупционных акций "Он нам не Димон", проходивших по всей России, катался на лыжах. Об этом глава правительства сообщил в своем Instagram в комментарии под постом двухнедельной давности, в котором поздравлял женщин с 8 Марта.

Пользователь под именем ispiridonoff спросил премьера: "Как день?" В ответ Медведев написал: "Неплохо, на лыжах покатался", - и добавил подмигивающий смайлик с высунутым языком.

Где именно премьер занимался лыжным спортом в выходной день, не уточнялось. Вместе с тем известно, к примеру, что в прошлом году в новогодние праздники Медведев отправился кататься на лыжах в Сочи.

В воскресенье, 26 марта, в ряде городов России прошли акции против коррупции "Он нам не Димон". В ходе протестов были задержаны сотни человек. В Москве в ОВД доставили 1030 человек. Среди задержанных в столице оказался идейный вдохновитель протестных акций Алексей Навальный. Ему вменяют статью 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Писатель Михаил Веллер в авторской передаче "Подумать только..." на радиостанции "Эхо Москвы" обратил внимание, что руководство страны полностью игнорирует требования той части общества, которая активно выступила против коррупции. "Понимаете, политик должен уметь разговаривать с толпой. Но вот людей, которые прошли школу силовых органов и спецорганов, сама мысль о том, что надо разговаривать с толпой, приводит в большое внутреннее раздражение, потому что с толпой вообще не разговаривают", - заявил литератор.

При этом Веллер отметил, что подобные протестные акции порой перерастают в революционное движение: "Отнюдь не все такие шествия - нет, незначительный процент затем перерастает в революционное движение. Но упомянутому движению подобные прогулочки предшествуют всегда".

От редакции: Странно, уроженец города трёх революций Веллер как будто и позабыл, что Великому Октябрю предшествовали вовсе не прогулочки. Предшествовала изнурительная и бессмысленная для трудового народа война, в которой государь-страстотерпец и стал врагом народа вместе с капиталистами отечества, яростно наживавшимися на Первой мировой. Предшествовали аналогичные царским действия Временного правительства - в составе которого были министры-капиталисты, желавшего войны до победного конца ради "освобождения славянства"... Что ж - затяжная война, как и у того царя-неудачника, у Путина имеется в Донбассе, и славянство там, по всей видимости, уже дозревает до Гражданской на всей территории РФ, потому что границы России слишком маловаты, видимо, чтоб принять самопровозглашённые республики, а вот границы СССР - в самый раз.

Весь вопрос - за политической силой, способной провести ротацию лозунгов и целей войны, с братоубийственной на объединительную. Ну а столичные "прогулки" - которые и не очень-то прогулки на итог, дубинки, насилие тут были замечены, - это лишь та мера отражения озабоченности относительно благополучного большинства, озабоченности обстановкой в стране, а не только на виллах и виноградниках Мити-премьера. Тот царь, как и нынешний Путин - упорно не хотел слышать народ, губил его в Империалистической войне - нынешний вполне следует "традиционным ценностям" и православной тардиции монархов, правда, война и "маленькая победоносная" в Сирии, и на Донбассе ещё не тех масштабов, чтобы пошатнуть трон. Но чего не смог Путин, конечно сможет Медведев.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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Где в статье и комментарии о возмущениях Митиной...
Это что?! написал 27.03.2017 11:37
...Роскошью???
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Даешь обобществление всех выпускаемых денег!!!
Лис написал 27.03.2017 11:18
Долой диктатуру богатых тварей!!!
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