Эстафету протеста приняли забастовкой у горожан дальнобойщики, которых правительство Мити не успокоило

В понедельник, 27 марта, в городах России начинается бессрочная забастовка дальнобойщиков против системы "Платон", предусматривающей взимание платы за проезд грузовиков по федеральным трассам. Ранее сообщалось, что стачку организует Объединение перевозчиков России (ОПР). На минувшей неделе вышло постановление правительства, в соответствии с которым с 15 апреля льготный тариф в системе "Платон" повысится с 1,53 рубля до 1,91 рубля за километр.

Всероссийскую акцию против системы "Платон" поддержали дальнобойщики из Благовещенска. Около 30 большегрузных автомобилей выстроились на обочине вдоль Новотроицкого шоссе на окраине города для проведения "пассивной забастовки", сообщает "Амур.инфо". По словам организаторов, основная задача протеста - остановить грузопотоки и блокировать перевозки. Главная цель протестующих - отмена системы "Платон".

На акцию собрались около ста человек. Прибывшие на место сотрудники ДПС предупредили, чтобы водители не выходили на проезжую часть.

Один из участников протеста Александр Черепанов предположил, что забастовок бы не было, если бы система "Платон" не находилась в ведении частной компании. "Если бы правительство не обнаглело до такой степени, что частному лицу дали развернуть группу вот этого "Платона", чтобы он собирал плату за федеральные дороги, которые были построены еще при коммунистах. Если бы они сделали это все через Минтранс, может, и никаких стачек и не было бы", - пояснил протестующий.

По данным портала, акции протеста также проходят в Хабаровске, Владивостоке и Уссурийске.

В Чите на забастовку против системы "Платон" вышли водители около 50 большегрузных машин, сообщает городской портал "Чита.ру". По данным корреспондента сайта, акция началась в районе Угданского кольца, после чего часть протестующих по требованию администрации переместилась в сторону села Ивановка. В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю подтвердили факт акции протеста дальнобойщиков в районе Угданского кольца. В ведомстве отметили, что на месте дежурят сотрудники полиции.

Водители выразили недовольство тем, что после введения системы "Платон" им пришлось за свой счет оборудовать автомобили тахографами, каждый из которых стоит порядка 42 тысяч рублей. Кроме того, за работу свыше восьми часов в сутки их штрафуют. Также дальнобойщики возмущены тем, что льготный коэффициент в системе "Платон" с 15 апреля увеличится.

Тем временем дальнобойщики в Курганской области отказались от идеи проведения акции протеста против "Платона". Водители решили собраться, записать свои предложения и отправить их в правительство РФ, сообщает Ura.ru. По данным источников сайта, в понедельник такие собрания должны состояться в Кургане и Шадринске.

При этом ранее порталу Ura.ru стало известно, что дальнобойщики, отказывающиеся участвовать во всероссийской акции протеста, пожаловались генпрокурору РФ Юрию Чайке и главе СКР Александру Бастрыкину на угрозу со стороны организаторов. В социальных сетях появилось открытое письмо от активистов движения "12 тонн", которые обратились к руководителям двух ведомств с информацией о том, что водителей призывают принять участие в забастовке 27 марта, а в случае отказа грозят разбить им стекла в автомобилях и сломать машины.

Кроме того, протест против "Платона" запланирован и в Санкт-Петербурге. Как сообщил РБК координатор акции в Петербурге и Ленобласти Анатолий Шилов, в понедельник утром участники забастовки прекращают исполнять контракты на грузовые перевозки. Официальный старт стачки объявляется в 10 утра на открытом собрании грузоперевозчиков Петербурга и Ленобласти, которое отделение ОПР Санкт-Петербурга проводит у контейнерного терминала "Логистика-Терминал".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 марта встретился с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок. По итогам встречи было принято постановление правительства, в соответствии с которым с 15 апреля льготный коэффициент в системе "Платон" повысится на 25% и составит 0,51, то есть 1,91 рубля за километр проезда большегруза по федеральной трассе. Сейчас льготный коэффициент составляет 0,41 (1,53 рубля за км). До этого его планировалось увеличить с 15 апреля до 0,82, что повысило бы плату за один километр пробега большегруза по федеральной трассе до 3,06 рубля.

На этом фоне стало известно, что Минтранс вскоре внесет в правительство законопроект, отменяющий принцип однократности штрафа в системе "Платон" за одни сутки. Кроме того, обсуждается повышение штрафа за неоплату проезда с пяти тысяч рублей до суммы в пределах от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

"Платон" - это система взимания платы с грузовиков с разрешенной максимальной массой 12 тонн в счет возмещения ущерба при движении по федеральным автомобильным дорогам, заработавшая в России 15 ноября 2015 года. Система предполагает использование для расчета оплаты бортовых устройств, а также маршрутных карт.

Ее запуск сопровождался сбоями в работе системы, а также массовыми протестами дальнобойщиков: они жаловались на несправедливость системы, указывая, что уже платят транспортный налог, а также акцизы, включенные в стоимость топлива.

Одной из претензий к системе "Платон" было то, что она создана и работает в интересах сына "друга Путина". Дело в том, что работу "Платона" обеспечивает компания ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС), бенефициаром которой является Игорь Ротенберг, сын близкого к президенту России бизнесмена Аркадия Ротенберга.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального после запуска системы "Платон" опубликовал секретный документ, согласно которому соглашение государства и РТИТС было заключено без проведения конкурса, а сама компания, по сути, взимающая налог с водителей грузовиков, не платит за это государству.

Напомним, на сайте правительства в субботу появился перечень поручений по итогам встречи премьера Дмитрия Медведева с дальнобойщиками, а также комментарии вице-премьера Аркадия Дворковича: тот пообещал снизить бюрократическую нагрузку, автоматически предоставлять вычеты из транспортного налога. Происходит это накануне заявленной на 27 марта всероссийской забастовки против "Платона" - системы взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам.

Дворкович в своем комментарии разъясняет сформулированные по итогам заседания и утвержденные Медведевым поручения.

Во-первых, вице-премьер пообещал, что использование средств, получаемых от системы оплаты "Платон", будет поставлено под общественный контроль: "Ключевые объекты федеральной дорожной сети, которые будут финансироваться, будут выбираться на основе предложений самих перевозчиков".

Помимо этого, премьер также поручил, чтобы все средства шли только на ремонт и строительство федеральных дорог, а не на другие объекты. "Еще один ключевой момент: будет снижена бюрократическая нагрузка на грузоперевозчиков, а именно будет обеспечен автоматический расчет вычетов из транспортного налога и исключена необходимость подачи документов самими перевозчиками в налоговую службу".

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