Главы муниципалитетов и депутаты Подмосковья требуют отставки губернатора

Главы муниципалитетов, городские и сельские депутаты, простые граждане – все чаще обращаются к президенту с жалобами на губернатора Воробьева.

И вот, наконец, рвануло!

Более сотни глав муниципалитетов и народных избранников потребовали отставки Губернатора, выразив свое недоверие, человеку, который раз за разом давал красочные и витиеватые обещания, после забывая о них. А под конец, и вовсе возомнил себя диктатором, начав снимать с должностей законно избранных глав и присылать им на смену из Красногорска своих ставленников. Попутно, руками главного управления территориальной политики, продавливая прямые выборы глав муниципалитетов. Ну, а апофеозом этого стала варварская реформа МСУ, уничтожающие городские и сельские поселения.

И вот на стол в приемную президента России легла резолюция принятая Гражданским форумом местного самоуправления, в которой главы муниципальных образований и депутаты требуют отставки губернатора Воробьева.

Факт для региона и для страны в целом небывалый. Замолчать скандал уже не удастся, тем более началась вторая волна сбора подписей, но уже граждан.

Так что в течение месяца, в соответствии с 59-ФЗ, ответ будет дан. Но все мы понимаем, что президенту Путину о данном обращении сообщили в тот же день. Ведь никогда еще Подмосковье, некогда, политически стабильный регион, не пылал так яростно.

Всполохи этого пожара давно уже видны в Кремле, а теперь, когда бомба, заложенная самим Воробьевым, называемая – реформа МСУ, рванула, до президента докатился гром гражданского негодования.