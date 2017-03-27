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Московский листок

ВЦИОМ: 55% россиян поддерживают повышение НДФЛ

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 3

ВЦИОМ: 55% россиян поддерживают повышение НДФЛ

Больше половины (55%) россиян поддерживают повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) если дополнительно собранные средства будут направлены на повышение будущей пенсии (31%) или на поддержку отечественного здравоохранения (24%), сообщает ВЦИОМ.

В свою очередь, 35% респондентов не поддержали повышение налога. Еще 15% заявили о готовности сменить работу и получать зарплату "в конверте", если НДФЛ будет увеличен. При этом больше трети наших сограждан (38%) заявили, что не намерены искать новую работу с неофициальным заработком.

«Как показывают данные… чувствительность к повышению налога ощущается уже на пороге +2%, однако далее снижается, и на уровне +10–12% практически перестает дифференцироваться: иными словами, повышение налога на 12% или 100% в сознании россиян уже не сильно отличается», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Социологи отмечают, что "психологический предел", после которого чувствительность к повышению ставки практически перестает дифференцироваться, зафиксирован на уровне 10-12%: "иными словами, повышение налога на 12% или 100% в сознании россиян уже не сильно отличается".

Также опрос показал, что 52% россиян знают текущий размер основной ставки НДФЛ.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Пантера написал 27.03.2017 12:59
Если честно, то ни хрена не поняла.В вциоме сидят наперсточники, играют цифрами туды сюды
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(без названия)
Виктор написал 27.03.2017 12:57
Тоже мне счетоводы. Да не может быть, чтобы 55%, все 95 - за повышение.
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не удивлюсь, если ВЦИОМ выяснит, что 100% россиян поддерживают увеличение налога ротенберга
случайнозашел написал 27.03.2017 12:42
, Платона, то бишь
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