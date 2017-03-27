Илья Пономарев считает, что генпрокурор Украины "подставил" Вороненкова

Илья Пономарев считает, что генпрокурор Украины Юрий Луценко «подставил» бывшего парламентарий Дениса Вороненкова, сообщив о его участии в «деле Януковича». Об этом Пономарев рассказал «Новой газете»:
«Утечка через Луценко не была запланирована, и для Дениса это было шоком и неожиданностью. Военные прокуроры предполагали, что станет известно уже на процессе, когда там объявят его показания. Они с Машей рассчитывали за это время прикрыть все хвосты. Продажа квартиры, у него оставался сын в суворовском училище, у Маши были дела».
По мнению Пономарева, «есть одна маленькая вероятность, что подельники Януковича были напряжены по поводу показаний и, значит, решили убрать свидетеля». В то же время он отметил, что показания Вороненкова не были основными в деле экс-президента Украины.
От редакции: Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко окончил факультет электронной техники Львовского политехнического института. Единственным его опытом работы по юридической части был пост министра внутренних дел в правительстве Тимошенко.
Из его достижений как деятеля юстиции (не считая завершения карьеры министра отсидкой в тюрьме за коррупцию) была практика публичных «приглашений» свидетелей и подозреваемых на «беседу», которые прижились в следственной практике. Правда, после заявлений по телевидению о «приглашении» на допрос в прокуратуру, генерал МВД Алексей Пукач успел скрыться от следствия, а бывший руководитель МВД Юрий Кравченко и министр транспорта и связи Украины Георгий Кирпа застрелились (Кирпа успел выстрелить в себя дважды). Позднее Луценко признал, что практику публичных приглашений следует прекратить...
Как видим, в деле Вороненкова имела место та же практика публичного оглашения свидетеля. Что, по мнению Пономарева, вполне могло привести к гибели последнего.
Однако тут сразу ставится под сомнение сам мотив убийства. "Дело Януковича" не имеет сколь-нибудь принципиального значения даже для самого Януковича, не говоря уже о большой политике. По большому счету, оно должно было бы начаться с отвода самому генеральному прокурору Луценко по мотивам личной мести - это ж Янукович отправил его с кресла министра внутренних дел на нары.
Имело ли это хоть какой-то позитивный смысл для Москвы? Да никакого. Для самого Януковича? Очень мало, на его жизнь любое решение суда в Киеве никак не повлияет. Для каких-то тайных сторонников Януковича на Украине (явные давно сбежали)? Ну только если им зачем-то потребовалось привлечь к себе дополнительное внимание...
Обстоятельства самого убийства говорят за то, что заказчик скорей всего находится на Украине. И личность самого исполнителя убийства, а особенно его поспешное и достаточно наглое устранение. И организация охраны Вороненкова. И моментальная волна воя про "руку Москвы" - все это говорит об определенном уровне тех, кто решил убить Вороненкова.
Ну и как обойти главное - мотив? Ищи, кому выгодно.
По словам Пономарева получается, что генпрокурор Луценко в интересах каких-то тайных сторонников Януковича на Украине... Так ведь эта версия выглядит действительно наиболее правдоподобной. Но тогда на месте Ильи Пономарева я был бы очень осторожен, и не доверял бы никому вообще. Ведь за последнее время в этом городе погибло очень немало наших общих знакомых, и все при странных обстоятельствах: Шеремет, Бузина, Щетинин... Очень разные люди, с разными взглядами. А общее одно: сегодня в Киеве самое дешевое и простое решение любой проблемы - это убийство.
А.Б.
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смешнее другое написал 27.03.2017 14:31
Очевидно что ольгинцам дали приказ обсиррать Вороненкова
ввиду ценности и содержательности показаний убитого
лцубан3 написал 27.03.2017 14:14
Сплошной поток бреда.
..Дмитрий.г.Запорожье. написал 27.03.2017 14:12
Х.У.Й.Л.О еще сильнее завяз в дерьме.Когда зачищают профи то делают все чисто и элегантно,как с убийством Максима Курочкина,которого застрелили за те считанные секунды необходимые для прохода по внутреннему двору суда от двери черного хода до автозака.Один выстрел-один труп,причем той же пулей еще и навылет охранник( кстати в брнетюфяке) ранен и дверь пробита.
Относительно янека и всей остальной шелупони,то как говорит Гиркин-живой он уже всем мешает,а при окончании расследования дела о сбитом Боинге и захвате Крыма,и развязывании кацапорылыми войны в Донбасе особенно.Его слова никуда не спрячешь.А так,как говаривал Сталин..нет человека,нет проблемы..
стоик702 написал 27.03.2017 13:47
факт остается фактом написал 27.03.2017 13:42