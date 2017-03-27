Илья Пономарев считает, что генпрокурор Украины "подставил" Вороненкова

Илья Пономарев считает, что генпрокурор Украины Юрий Луценко «подставил» бывшего парламентарий Дениса Вороненкова, сообщив о его участии в «деле Януковича». Об этом Пономарев рассказал «Новой газете»:

«Утечка через Луценко не была запланирована, и для Дениса это было шоком и неожиданностью. Военные прокуроры предполагали, что станет известно уже на процессе, когда там объявят его показания. Они с Машей рассчитывали за это время прикрыть все хвосты. Продажа квартиры, у него оставался сын в суворовском училище, у Маши были дела».

По мнению Пономарева, «есть одна маленькая вероятность, что подельники Януковича были напряжены по поводу показаний и, значит, решили убрать свидетеля». В то же время он отметил, что показания Вороненкова не были основными в деле экс-президента Украины.

От редакции: Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко окончил факультет электронной техники Львовского политехнического института. Единственным его опытом работы по юридической части был пост министра внутренних дел в правительстве Тимошенко.

Из его достижений как деятеля юстиции (не считая завершения карьеры министра отсидкой в тюрьме за коррупцию) была практика публичных «приглашений» свидетелей и подозреваемых на «беседу», которые прижились в следственной практике. Правда, после заявлений по телевидению о «приглашении» на допрос в прокуратуру, генерал МВД Алексей Пукач успел скрыться от следствия, а бывший руководитель МВД Юрий Кравченко и министр транспорта и связи Украины Георгий Кирпа застрелились (Кирпа успел выстрелить в себя дважды). Позднее Луценко признал, что практику публичных приглашений следует прекратить...

Как видим, в деле Вороненкова имела место та же практика публичного оглашения свидетеля. Что, по мнению Пономарева, вполне могло привести к гибели последнего.

Однако тут сразу ставится под сомнение сам мотив убийства. "Дело Януковича" не имеет сколь-нибудь принципиального значения даже для самого Януковича, не говоря уже о большой политике. По большому счету, оно должно было бы начаться с отвода самому генеральному прокурору Луценко по мотивам личной мести - это ж Янукович отправил его с кресла министра внутренних дел на нары.

Имело ли это хоть какой-то позитивный смысл для Москвы? Да никакого. Для самого Януковича? Очень мало, на его жизнь любое решение суда в Киеве никак не повлияет. Для каких-то тайных сторонников Януковича на Украине (явные давно сбежали)? Ну только если им зачем-то потребовалось привлечь к себе дополнительное внимание...

Обстоятельства самого убийства говорят за то, что заказчик скорей всего находится на Украине. И личность самого исполнителя убийства, а особенно его поспешное и достаточно наглое устранение. И организация охраны Вороненкова. И моментальная волна воя про "руку Москвы" - все это говорит об определенном уровне тех, кто решил убить Вороненкова.

Ну и как обойти главное - мотив? Ищи, кому выгодно.

По словам Пономарева получается, что генпрокурор Луценко в интересах каких-то тайных сторонников Януковича на Украине... Так ведь эта версия выглядит действительно наиболее правдоподобной. Но тогда на месте Ильи Пономарева я был бы очень осторожен, и не доверял бы никому вообще. Ведь за последнее время в этом городе погибло очень немало наших общих знакомых, и все при странных обстоятельствах: Шеремет, Бузина, Щетинин... Очень разные люди, с разными взглядами. А общее одно: сегодня в Киеве самое дешевое и простое решение любой проблемы - это убийство.

А.Б.