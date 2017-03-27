В Кремле митинг против коррупции назвали проплаченным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил организаторов антикоррупционной акции в подкупе ее несовершеннолетних участников. "Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, наверное, какие-то подтверждения этому будут предоставлены", - цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, в Кремле уважают право людей высказывать гражданскую позицию, "но с уважением мы относимся к тем случаям, когда гражданская позиция высказывается в том формате, который предусмотрен действующим законодательством".

При этом он напомнил, что власти Москвы предложили организаторам мероприятия две альтернативные площадки, но эти предложения были отвергнуты, а акции были организованы на несогласованных площадках.

"По сути то, что мы видели вчера в некоторых местах, особенно в Москве, это провокация и ложь. Потому что те, кто накануне весьма изощренно, псевдоакадемическим языком объяснял, что акция законна и никоим образом не противоречит законодательству, они говорили чистую ложь. Акция не была согласована", - цитирует Пескова Интерфакс.

Отвечая на вопросы журналистов в связи с тем, что все федеральные телеканалы полностью проигнорировали освещение акции оппозиции, Песков сказал: "Мы не формируем редакционную политику телеканалов, телеканалы показывают то, что считают важным и значимым".

По его словам, у россиян есть возможность получать любую информацию, потому что "настолько широкий спектр альтернативных каналов получения информации самых разных, настолько их много, что говорить о том, что кем-то она ограничивается, кем-то квази-закрывается, совершенно неправомерно".

"Информация обильна, она абсолютно свободна в своем хождении и распространении, потому в данном случае здесь никаких ни опасений и ни озабоченностей быть не может", - сказал Песков.