В Кремле митинг против коррупции назвали проплаченным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил организаторов антикоррупционной акции в подкупе ее несовершеннолетних участников. "Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, наверное, какие-то подтверждения этому будут предоставлены", - цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, в Кремле уважают право людей высказывать гражданскую позицию, "но с уважением мы относимся к тем случаям, когда гражданская позиция высказывается в том формате, который предусмотрен действующим законодательством".
При этом он напомнил, что власти Москвы предложили организаторам мероприятия две альтернативные площадки, но эти предложения были отвергнуты, а акции были организованы на несогласованных площадках.
"По сути то, что мы видели вчера в некоторых местах, особенно в Москве, это провокация и ложь. Потому что те, кто накануне весьма изощренно, псевдоакадемическим языком объяснял, что акция законна и никоим образом не противоречит законодательству, они говорили чистую ложь. Акция не была согласована", - цитирует Пескова Интерфакс.
Отвечая на вопросы журналистов в связи с тем, что все федеральные телеканалы полностью проигнорировали освещение акции оппозиции, Песков сказал: "Мы не формируем редакционную политику телеканалов, телеканалы показывают то, что считают важным и значимым".
По его словам, у россиян есть возможность получать любую информацию, потому что "настолько широкий спектр альтернативных каналов получения информации самых разных, настолько их много, что говорить о том, что кем-то она ограничивается, кем-то квази-закрывается, совершенно неправомерно".
"Информация обильна, она абсолютно свободна в своем хождении и распространении, потому в данном случае здесь никаких ни опасений и ни озабоченностей быть не может", - сказал Песков.
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стоик699 написал 27.03.2017 14:20
Рамарио акро написал 27.03.2017 14:09
Кстро написал 27.03.2017 13:59
В Саратове 1000 протестующих прошли от телецентра до театральной площади! Накануне была встреча с Навальным возле Липок более 400 человек, в основном студентов. И тут появились провокаторы власти в числе 20 чел. "кавказцев" спортивного вида во главе с футбольным фанатом, которые стали задираться и звать Навального подраться.Однако их провокация не удалась. Местные журнашлюхи все снимали, а вечером сообщил "Дезу", что более 400 "саратовцев" пришли выразить протест против авантюриста Навального , оскорбляющего " патриотические" чувства людей( конечно из ФСБ). Вот так грязно и подло работает все наше ТВ РФ, сочиняя небылицы и обманывая людей. Власти - настоящие подонки!
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Таки провокации проплачивают спецслужбы кремлевких бандитов!
Коммунист....1 написал 27.03.2017 13:57
случайнозашел написал 27.03.2017 13:46