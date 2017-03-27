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Московский листок

Навальный позвал в суд Митю-виноградаря, а миллионер Песков порылся в карманах молодёжи

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 2

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Навальный позвал в суд Митю-виноградаря, а миллионер Песков порылся в карманах молодёжи

В Тверском районном суде Москвы начался процесс над создателем Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, который был задержан накануне во время участия в несанкционированной акции против коррупции в Москве. 

Оппозиционеру вменяют статью 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", сообщает сайт "Медиазона", который ведет онлайн-трансляцию заседания. 

Перед началом заседания Навальный выложил в Twitter фотографию, несмотря на то, что, по словам очевидцев, любая съемка в зале категорически запрещена. 

Также он попросил вызвать в суд премьер-министра Дмитрия Медведева как "главного организатора протестов". По мнению Навального, поводом для массовых митингов стала коррупция, в которой ФБК обвиняет Медведева. 

Защита Навального также обратилась к суду с рядом ходатайств. В частности, адвокат Ольга Михайлова заявила, что полицейские задним числом внесли изменения в протокол о задержании: вместо статьи 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации") вписали статью 20.2.2 ("Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах"). 

Статья 20.2 не предусматривает административного ареста. Однако в случае применения статьи 20.2.2 оппозиционеру грозит административный арест до 15 суток, отметила адвокат. 

Согласно закону, в случае наличия двух решений об административном правонарушении правоохранительные органы могут выйти с ходатайством в суд о замене условного наказания Навальному по уголовному делу "Ив Роше" на реальное, как того ранее и добивалась ФСИН, отмечает ТАСС.

Тем временем в Кремле...

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя массовые акции протеста против коррупции, прошедшие по всей России в воскресенье, заявил, что в Кремле трезво анализируют их масштабы, рассказал о неких "фактах" подкупа несовершеннолетних участников московской акции, которые до поры скрываются правоохранительными органами, а тот факт, что митинги не освещались в государственных СМИ полностью приписал редакционной политике этих СМИ. 

"В Кремле достаточно трезво анализируют масштабы вчерашней акции и не склонны ни приуменьшать, ни преувеличивать этих масштабов", - сказал Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, озабочены ли в Кремле масштабом акций, прошедших накануне в РФ, передает "Интерфакс". 

Президенту РФ Владимиру Путину, по словам Пескова, было доложено о проведении "незаконной" акции в центре Москвы. "Ему ежедневно предоставляются доклады СМИ. И потом, конечно же, нельзя умалять, скажем так, того факта, что вчера в столице произошла попытка проведения незаконной акции. Давайте называть вещи своими именами. В центре города. Естественно об этом докладывалось президенту".

- Экая оперативность, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный, - "докладывалось" у них, оказывается, однако, о чём там было докладывать-то? народ вёл себя мирно и организованно - витрин не бил, автомобильной роскоши боя пока не давал, что ж тут незаконного - ходили по проезжей части? ну, так уведомление о таких планах подавалось же в мэрию? а этого по законам вполне достаточно - и что же в таком случае законно и незаконно в государстве, возглавляемом работодателем Пескова - иметь виноградники в Таскане или гулять москвичам по Москве там, где они, москвичи, имеют полное право? 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
мне например написал 27.03.2017 14:27
СТРАННО,что Песков "коменты" раздает не пайми где
А ПОЧЕМУ НЕ НА 1 КАНАЛЕ ТЕЛЕВИЗОРА?
ЭКИЙ уфин джунсс....
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(без названия)
стоик699 написал 27.03.2017 14:10
Первая обязанность Пескова подтереть за обосравшимся карликовым Самцом?
Айфончику подотрет его жена, а у карликова Самца жены нет - бросила как ненужную вещь?
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